提勒森 用忽略川普的方式 表達情何以堪的憤怒

2018-03-14 16:11 世界日報 華盛頓記者 世界日報 華盛頓記者 張加



川普與提勒森意見不合傳聞已久，但川普卻選擇以最不堪的方式，將國務卿這位內閣首席解職。 報系資料照 分享 facebook

川普總統13日以一則簡短推文，「炒了」國務卿提勒森。川普與提勒森意見不合傳聞已久，但川普卻選擇以最不堪的方式，將國務卿這位內閣首席解職，簡直無尊重可言。這位傳聞曾用「低能」（moron）形容川普的國務卿，也在同一天，用他的方式，向外界展現他與川普多麼不合。

在川普推文後，提勒森隨即透過國務院聲明表示，尚未與川普通話，也不清楚遭撤換原因。提勒森下午開記者會時，開場即表明，自己在中午過後不久才接到「美國總統」的電話。

提勒森的聲明感謝了國務院官員、美國軍人的奉獻，卻未感謝川普。提勒森提及幕僚長凱利、國防部長馬提斯、參謀首長聯席會議主席鄧福德、其接任者龐培歐，就是不提川普的名字，僅說「美國總統」；提勒森甚至不提川普政府，只講「這個行政團隊」。

提勒森的聲明看似平淡，卻充滿複雜情感。他以「忽略」川普的方式，展現其不滿；而提勒森說到「我最後想要感謝」時，咳了一聲，聲音有些顫抖地說「能夠在過去14個月，與你們一同為國服務。」

提勒森最後揮了揮手說：「願上帝保佑你們，願上帝保佑美國。」未留給在場記者發問的機會。

提勒森去職，是一開始即注定的結局；畢竟在外交事務上，他與川普一直缺乏互信與理解，川普乾脆對外稱「我說了算」，任由女婿庫許納涉入重要外交事務，削弱提勒森的代表性與權限，也讓提勒森被部分媒體稱為史上最弱的國務卿。

除了在外交事務方面意見不合，提勒森還被媒體爆出，他曾經稱川普「低能」，這叫「穩定的天才」川普如何忍受？

川普決定撤換提勒森，選擇與他氣味相投的龐培歐；龐培歐年初接受訪問時才堅定護主，稱川普領導國家完全適任。

但原本的氣味相投也可能隨時間「變質」，如曾經打敗一票國務卿可能人選的「黑馬」提勒森，在一年多以後，被川普以一則推文打發。比起收到開除信函的聯邦調查局前局長柯米，川普這次對待提勒森顯得更為無情，作法更拙劣。

川普意外勝選後，「拼湊」出來的行政團隊，14個月來歷經多次人事動盪，已支離破碎。

「誰是下一個被川普開除的人？」成了華府最熱門的話題，司法部長塞辛斯、幕僚長凱利、國安顧問麥馬斯特都在下一波名單上，這些川普曾經誇讚的優秀人才，都可能因為在某項政策上與川普意見相左而被迫離去。

近期去職的國家經濟會議主席柯恩（Gary Cohn）、國務卿提勒森，因為對經貿、外交各有堅持而去職，有川普這樣的總統，他們的離去只是人事變動的插曲，不會是終章。