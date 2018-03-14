不捨外交 提勒森細數成就也不忘囑咐

2018-03-14 05:27 中央社 華盛頓13日專電



美國國務卿提勒森今天遭到撤換，由中情局局長蓬佩奧接替。提勒森臨別聲明中，細數過去14個月的成就，也對中俄、中東局勢未來發展表達看法，看得出他對外交工作的不捨。

今天清晨才從非洲訪問行程返回華府的提勒森（Rex Tillerson），還沒來得及和美國總統川普會晤，就跟全世界一起從推特上得知自己遭到革職的消息。

隨後提勒森副手、國務次卿高德斯坦（Steve Goldstein）發出聲明指出，提勒森尚未和川普講到話，不清楚被撤換的原因，提勒森一心想留任。

經過一上午的沈澱，提勒森下午親自在國務院召開記者會。但他念完聲明，並未理會現場媒體提問就匆匆離開。

照稿唸著7分多鐘的臨別聲明，看起來有些落寞的提勒森沒有提及川普的名字，在談到和川普通話時，用的是「接獲美國總統來自空軍一號的來電」。

提勒森首先表示，中午過後接到川普電話，也和白宮幕僚長凱利（John Kelly）通話，確定他將在3月31日離職，職務將由副國務卿蘇利文（John J. Sullivan）暫代。

他也一一細數過去14個月的成就，談及對北韓執行最大程度的施壓，獲得超乎外界預期的進展；透過有條件軍事行動，迫使塔利班與阿富汗政府和談。

儘管這些領域取得進展，但提勒森也表示，仍有許多工作要做。

提勒森談到敘利亞停火協議的成就，但也表示要實現和平，看見穩定的伊拉克仍需要更多努力；在美中關係上，需要確定未來發展方向，思考兩國在未來50年該如何打交道；至於俄羅斯令人不安的行為，他也表示，還有很多工作要做。

在聲明一開始感謝國務院與國防部所有官員的共同努力與合作之後，提勒森最後也感謝所有美國民眾給予他為民服務的機會，也感謝他們對自由、開放社會的奉獻，他對身為美國人自豪，天佑美國。但他仍未提及川普。