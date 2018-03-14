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論提勒森免職牴觸白宮 國務次卿也下台

2018-03-14 03:04中央社 華盛頓13日綜合外電報導

美國國務次卿高德斯坦今天就國務卿提勒森遭撤換發表評論後也遭解職，他對於提勒森遭革職的說法似乎和白宮版本相互牴觸。

主管公共事務與公共外交的高德斯坦（Steve Goldstein）告訴法新社：「這是一生的榮幸，我很感謝總統和國務卿給我這個機會。我期待休息一段時間。」

白宮和國務院官員證實，總統川普在突然決定撤換提勒森（Rex Tillerson）後，也決定高德斯坦必須下台。

高德斯坦下台的原因不詳，不過他稍早告訴記者，遭免職完全出乎提勒森意料。

高德斯坦一定也是不久前才接到通知，因為他原預定在川普宣布提勒森將離職後，一個小時內向記者簡報。.

提勒森前往非洲訪問多日，今天黎明才返抵華盛頓，幾個小時後川普就推文宣布，國務卿職位將由中央情報局（CIA）局長龐培歐（Mike Pompeo）取代。

高德斯坦先是推文，然後發表聲明，宣稱「國務卿今晨沒有和總統說到話，不知道此事的原因，但他很感謝有機會為國效力，而且仍然堅信出任公職是出於崇高的使命感，不會後悔」。

他表示，由於在多項重大國家安全議題上獲得明確進展，提勒森原本一心想要留任。

相比之下，川普宣稱這項決定是經過提勒森同意，「芮克斯（提勒森）和我已談論此事好一段時間」。

川普後來告訴記者：「我們其實相處得很不錯，但我們對一些事有歧見。」

他說：「例如伊朗核子協議，我認為糟透了，他卻覺得還可以。我希望撕毀這項協議或有所作為，他的感受則略有不同。因此我們真的想法不同。」

提勒森川普白宮

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