備戰5月川金會 川普撤換國務卿提勒森

2018-03-14 02:32 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



美國總統川普今天撤換國務卿提勒森，並任命中央情報局局長蓬佩奧取代他，結束這位德州石油商人波折重重的短暫外交生涯，據信這主要是為了與北韓領導人金正恩會談作準備。

法新社報導，提勒森（Rex Tillerson）遠赴非洲訪問，今天黎明前剛返回華盛頓。國務次卿高德斯坦表示，提勒森還沒有機會與川普談話，人事異動即即已宣布，他對自己為何突然下台並不清楚。

高德斯坦（Steve Goldstein）推文說，由於在多項重大國家安全議題上獲得明確進展，提勒森原本一心想要留任，儘管遭到撤換，「他很感謝有機會為國效力，而且仍然堅信出任公職是出於崇高的使命感，不會感到後悔」。

白宮高級官員表示，川普將在5月底前與金正恩會談一事於上周宣布後，川普希望調整政府團隊，以迎接歷史性的川金會。

川普簡短讚揚提勒森的貢獻，他後來向記者解釋：「我們其實相處得很不錯，但我們對一些事有歧見。」

他說：「例如伊朗核子協議，我認為糟透了，他卻覺得還可以。我希望撕毀這項協議或有所作為，他的感受則略有不同。因此我們真的想法不同。」

川普對將接掌國務院的蓬佩奧（Mike Pompeo）則讚不絕口，認為他將會有很棒的表現，又說：「他將繼續我們的各項計畫，包括恢復美國在世界的地位，強化我們的聯盟關係，對抗我們的敵人，以及尋求朝鮮半島非核化。在這個關鍵時刻，他是恰當的人選。」

國會參議院外交委員會料將在4月舉行蓬佩奧的任命聽證會，川普呼籲盡速通過這項任命案，以利為川金會作準備。

川普也宣布，中情局長遺缺將由受爭議的職業情報官員哈斯佩爾（Gina Haspel）遞補，如獲國會批准，她將是中情局首位女性局長。據報導，哈斯佩爾曾負責中情局在泰國的「黑獄」，在2001年的911恐怖攻擊事件後，蓋達組織（Al-Qaeda）嫌犯朱貝達（Abu Zubaydah）曾在那裡受到水刑。

65歲的提勒森（Rex Tillerson）擔任國務卿短短14個月做得相當辛苦，他是石油業聞人，棄商從政投入川普政府後，因為缺乏行政經驗，又常遭愛放砲的川普攪局，工作表現備受各方指責。

川普上週決定接受金正恩邀請舉行高峰會談時，提勒森正在非洲訪問，這項重大的外交發展顯然提勒森並未參與，完全在狀況外。

提勒森就職後很快就不為川普所喜，雖然一再否認兩人失和，但在傳出他私下罵川普「低能」後，外界早就斷定他來日無多。

54歲的蓬佩奧曾服役美國陸軍，畢業於哈佛法學院，擔任堪薩斯州共和黨國會議員時，獲川普重用出任中情局長，一向忠誠力挺川普。

「華盛頓郵報」報導，川普此時走馬換將看來必定與川金會將屆有關，妙的是，下台的提勒森對北韓持鴿派立場，蓬佩奧則態度較為強硬。

華府智庫新美國基金會（New America）北韓專家迪馬喬（Suzanne DiMaggio）說：「如果川普政府真想與北韓展開會談，川普所以在此時陣前換將，可能是因為他認為蓬佩奧立場較為鷹派，比起提勒森更能表達他的想法。」但其他專家認為，蓬佩奧換了位置，立場也可能調整。