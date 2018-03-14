被炒魷魚還有他 川普助理麥恩提也丟官

2018-03-14 01:42 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統有意撤換國務卿提勒森（Rex Tillerson）的消息，雖然在政壇流傳已久，但當13日上午川普透過推文宣布時，仍然引發輿論熱議。事實上，除了提勒森之外，同一天裡爆出被炒魷魚新聞的，還有川普私人助理麥恩提（Johnny McEntee）。消息人士透露，麥恩提涉嫌重大金融犯罪，正遭到國土安全部調查，因此丟官。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士透露，麥恩提所涉嫌的重大金融犯罪，與川普並無關聯。

根據報導，三位消息人士證實，麥恩提已在12日遭到革職，在遭到全程監視的情況下，被請出白宮。

川普宣布參加2016年總統大選初期，麥恩提便加入選舉團隊，算是川普輔選陣營的老將之一，也是從競選期間一路追隨川普進入白宮的貼身幕僚當中，「撐」得最久的少數助理之一。在麥恩提之前，同樣也是從選舉期間便在川普身邊的核心幕僚霍普‧希克斯（Hope Hicks ），兩周前宣布請辭。

消息人士指出，由於麥恩提申請機密資料取閱權限的過程出現問題，才會因此丟官。

對於麥恩提遭到開除，白宮發言人桑德斯答覆美國有線電視新聞網詢問時表示，並不針對人事案發表評論。

麥恩提遭到開除的消息，最早是在華爾街日報披露。不過，新聞刊登之後不久，川普選舉團隊立即宣布，麥恩提已經加入川普連任輔選團隊，擔任掌理選舉運作的資深顧問。

為川普連任操盤的選舉團隊總幹事帕斯卡爾（Brad Parscale）證實麥恩提加入團隊的消息，也宣布曾在2016年大選期間擔任川普團隊發言人的卡崔娜‧皮爾森（Katrina Pierson），將回鍋加入川普2020年尋求連任的選舉團隊。