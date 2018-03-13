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長期嫌隙！任內跟川普多次傳出不和 提勒森終被開除

2018-03-13 23:10聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普13日撤換國務卿提勒森，遺缺由中央情報局局長龐培歐接任，川普和提兩人先前就曾多次傳出不合，除了在許多政策上的看法出現嚴重分歧以外，提勒森甚至曾經罵川普白痴，而也凸顯兩人嫌隙幾近無可修補地步。

提勒森的助理說，提勒森13日遭川普撤換前，兩人並未談話，因此提勒森不知道他為何被開除。

提勒森自2017年2月擔任國務卿以來，白宮和國務院就不斷出現訊息不一致情形，協調明顯出現問題。川普與提勒森在重大國際危機發生時，經常發生內部衝突，包括在跟北韓可能發生核攤牌局面時，雙方處理方式也明顯不同。

兩人在北韓政策上的分歧尤為明顯，而且問題似乎出在兩人之間根本沒有溝通。當提勒森去年10月嘗試跟北韓開啟對話時，川普在推特上批評他「試圖跟北韓談判來終止其核子與飛彈計畫，是在浪費時間」。

當時川普推文說：「雷克斯，省省你的精力吧。我們會做我們該做的！」

而川普上周突然宣布接受北韓領導人金正恩邀約，將和金正恩會談，當時提勒森人在非洲訪問，對此事似乎毫不知情。

去年8月維吉尼亞州夏洛茲維爾市發生種族衝突事件時，提勒森也顯然不願替川普辯護，明顯跟自己的老闆劃清界線。

去年10月，美國國家廣播公司爆料稱提勒森曾在五角大廈一場會議中罵川普「白痴」，對此提勒森未予直接否認，川普事後對於提勒森未直接澄清「白痴」說感到極為不滿。一個禮拜後，心有不甘的川普提議兩人接受智商（IQ）測驗，比個高下。

此外，在退出巴黎氣候協定以及廢除伊朗核協議方面，提勒森也是試圖阻止川普的眾多幕僚之一，而在更早發生的卡達外交事件上，兩人更明顯不對盤。在提勒森呼籲阿拉伯國家盡快解除對卡達封鎖後不到一個小時，川普在白宮與羅馬尼亞總統舉行聯合記者會時當著提勒森的面，稱讚沙烏地阿拉伯等國對卡達採取的懲罰是「嚴厲但必要的」。

美國國務卿提勒森13日突遭川普撤換。美聯社
美國國務卿提勒森13日突遭川普撤換。美聯社
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提勒森川普北韓

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