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CIA首位女頭子心狠手辣 30天對同一人水刑83次

2018-03-13 23:00聯合報 記者李京倫╱即時報導

中情局新任也是首位女性局長吉娜‧哈斯柏。圖╱摘自個人推特
中情局新任也是首位女性局長吉娜‧哈斯柏。圖╱摘自個人推特
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美國總統川普13日將中央情報局（CIA）副局長吉娜‧哈斯柏（Gina Haspel）擢升為局長，接替原局長龐培歐的遺缺，使哈斯柏成為中情局首位女性局長。哈斯柏是資深情報人員，長期主管中情局的秘密行動，曾在泰國掌管「黑牢」，並下令以水刑等酷刑手段逼供，曾在一個月內對同一名嫌犯下令施以水刑83次，後來又銷毀記錄虐囚過程的錄影帶。

水刑（waterboarding）是一種使犯人以為自己快要溺斃的刑訊方式，犯人被綁成腳比頭高的姿勢，臉部被毛巾蓋住，然後把水倒在犯人臉上。專家說，這種酷刑會使犯人產生快要窒息和淹死的感覺。

去年二月，哈斯柏獲川普任命為中情局副局長，成為中情局首位女性副局長。當時紐約時報說，川普政府透過此一任命案釋出罕見的訊息：願意以更寬容角度看待中情局的黑歷史。

川普曾多次表態說，他認為刑求有效。龐培歐也說過，水刑不算刑求，並稱讚用水刑對付疑似凱達恐怖分子的美國情報人員是「愛國者」。

哈斯柏1985年進入中情局，大半職涯都在從事秘密任務。她直接參與中情局的「特殊引渡計畫」。特殊引渡是把擄獲的外國激進份子帶到秘密地點關押並刑求。

中情局第一個海外拘留所設在泰國，就是由哈斯柏負責運作，她主導刑求兩名凱達嫌犯，其中一名嫌犯朱貝達（Abu Zubaydah）一個月內就被施以水刑83次，被拽頭撞牆多次，還遭受其他酷刑。

刑求過程都有錄影存證，2005年，當時在中情局總部任職的哈斯柏下令銷毀影片。

中情局堅稱，是哈斯柏的長官、中情局秘密行動處處長羅德里格茲下令銷毀影片，不過多年後，當中情局打算讓哈斯柏接任秘密行動處處長時，當時是聯邦參議院情報委員會委員的加州聯邦參議員范士丹，就因哈斯柏涉及刑求和銷毀刑求影片而擋下她的升遷案。

中情局川普泰國

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