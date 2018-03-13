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川普忠實盟友 龐培歐接任國務卿

2018-03-13 23:07中央社 華盛頓13日專電

美國總統川普今早宣布開除國務卿提勒森，由中央情報局局長龐培歐接任。龐培歐是川普忠實盟友之一，不論是北韓議題還是外界對川普質疑時，他都站在川普身邊，堅定支持。

擔任國務卿1年多來，提勒森（Rex Tillerson）將被解職的消息不曾停歇。去年11月消息更是甚囂塵上，當時紐約時報就曾報導，川普有意讓龐培歐（Mike Pompeo）取而代之。當時這項報導遭白宮與國務院否認，但現在證明消息不假。

提勒森擔任國務卿任內，外交政策與川普相左，是華府政壇公開的秘密。特別是在北韓議題上，提勒森幾乎是完全狀況外。

在川普政府決定對北韓採取強硬手段，甚至傳言不惜發動小規模軍事行動時，提勒森仍試圖透過外交政策促使北韓妥協，甚至安排了溫哥華外交部長會議，討論外交解決北韓危機。

川普上週接受北韓領袖金正恩邀請舉行高峰會談時，提勒森正在非洲訪問，這項重大的外交發展顯然提勒森並未參與。提勒森還澆冷水地表示，和北韓的會談還早，仍有許多步驟。提勒森的回應發出後，就傳出他提早結束非洲行，今早返回華府後，就立即遭到解職。

相較於狀況外的提勒森，龐培歐顯得對川普大力支持，也多次親上火線，在鏡頭前悍衛川普的政策。1月，當美國媒體質疑川普精神狀態時，龐培歐就曾上電視為川普心理狀態辯護。

川普宣布將與金正恩會晤後，龐培歐也在接受福斯新聞台（Fox）專訪時為川普說話，表示他幾乎天天向川普報告北韓最新情勢，川普也都會專心聆聽，他決定川金會是基於對情勢的完全了解。龐培歐也表示，現在是和金正恩會面的好時機，「是真正的成就」。

美國媒體引述不具名官員的話表示，選擇龐培歐是為了因應日後的北韓會晤與貿易協商。這兩項議題是川普政府的重大政策，能貫徹川普意志的龐培歐會出線也就有跡可尋。

川普提勒森北韓

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