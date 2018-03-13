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壓力鍋+肥皂劇 川普政府逃亡潮 離職率近代最高

2018-03-13 22:56聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

川普政府上路一年多來，離職率高達三成四，是近代政府最高，許多職缺迄今未補到人。川普不信任部屬，寧願相信自己的判斷，一些在川普政府工作過的人，形容與他共事是綜合「壓力鍋」和「肥皂劇」的可怕經驗。

紐約時報報導，包含被川普開除以及主動請辭者，川普政府一年多來的離職率為百分之卅四，是歐巴馬政府的三倍以上，雷根政府的兩倍。此外，川普政府的官員提名率是近五個總統政府最低者，通過率也是最低。

川普政府的許多職缺一年多來都沒補人，除了少部分人選卡在身家調查和國會參議院的同意程序，大部分職缺其實是根本找不到人選。

若不計代理者，川普政府的許多重要官員已換過一輪。國安顧問現在是第二個，幕僚長也是第二個，白宮聯絡室主任甚至已走了三個。

核心官員的缺人現象也影響政府運作。川金會五月將舉行，國務院北韓政策特別代表尹汝尚上月卻突然退休，加上駐韓大使持續難產，川普政府沒有北韓問題專家是一大隱憂。

因為缺人，所以許多官員身兼二職，甚至一人當三人用。白宮預算主任身兼消費者保護局局長，人事主任身兼政治事務辦公室和公眾聯絡辦公室主任。跟總統息息相關的十二個重要職務中，川普上任後只補上了其中五個。

研究過去六個政府人事流動的布魯金斯研究院資深研究員凱薩琳•鄧恩•坦帕斯（Kathryn Dunn Tenpas）說：「我們在一般職缺之上還有職缺。」

川普大可以向共和黨求才，但雙方關係始終不融洽，川普嫌共和黨不夠忠誠，共和黨認為這個總統太不穩定。川普最近還向身邊人士透露，覺得幕僚總是提供爛建議，他決定以後更依賴自己的直覺與判斷。

能進入白宮或是中央政府工作，照理說是許多人夢寐以求的機會，但很多人不這麼想。川普個性反覆，在他手下工作伴君如伴虎，說不準何時會惹他不開心。白宮深似海，不小心還會捲入「通俄門」之類的案件，讓資歷出現汙點。

即使沒被川普當面說「你被開除了」，據稱許多官員仍私下研究如何漂亮走人，又不致觸怒川普的方法。

川普政府上路一年多來，離職率高達三成四，是近代政府最高。（歐新社）
川普政府上路一年多來，離職率高達三成四，是近代政府最高。（歐新社）
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川普白宮共和黨

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