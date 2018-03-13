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重申不選總統 歐普拉給大選建言

2018-03-13 15:12世界日報 記者顏伶如／綜合報導

電視脫口秀天后歐普拉給2020參選美總統的建議：別浪費精力在對手身上。美聯社
電視脫口秀天后歐普拉給2020參選美總統的建議：別浪費精力在對手身上。美聯社
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不斷被媒體點名可望投身2020年總統大選，與尋求連任的美國總統川普一較高下的電視脫口秀天后歐普拉．溫芙蕾（Oprah Winfrey），接受11日晚間播出的有線電視新聞網（CNN）「范瓊斯秀」（The Van Jones Show）專訪時表示，她並不會參加2020年選舉，但她想建議有意參選的人「不要把你的精力浪費在對手身上。」

歐普拉在節目中對主持人瓊斯（Van Jones）明確表示，她將不會角逐2020年總統大選。

不過，歐普拉同時強調：「我要對任何打算參加總統大選的人說，不要把你的精力浪費在對手身上。」

她說：「不要把你所有時間，都花在討論你的對手上頭。對於那些你根本不相信的事物，不必浪費你的精力。連一盎司的時間，你都不要去浪費。」

這位64歲的女星表示，雖然她真的沒有參選公職的任何打算，「但各界呼籲我出來參選聲浪，真的讓我非常深深感動，也讓我變得謙卑。」她表示，這代表了她過去以來的所做所為，無形之間「贏得了民眾的信任」。

川普總統在10日的一場群眾活動上指出，2020年的連任選舉當中，最可能碰到的對手就是歐普拉。川普也說，他對歐普拉的弱點瞭若指掌，也可以預見歐普拉如果參選，對她來說將是一段「痛苦的經歷」。

瓊斯在節目中問道，如果能以「富豪對富豪、超級巨星對超級巨星」的身分，與川普見面十分鐘，將會跟川普談些什麼？歐普拉答道：「我只會自己所言會被對方聽進去的時候，才會講話。」

川普總統大選選舉

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