川普發布行政命令 阻博通高通世紀併購案

2018-03-13 07:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普周一發布行政命令，以國家安全為由阻擋博通併購高通；博通執行長陳福英（左）去年與川普熱絡互動的情景，看來格外諷刺。 路透 分享 facebook 博通併購高通的世紀併購案破局，美國總統川普周一發布行政命令，以國家安全為由阻擋這起併購案。

川普周一聲明表示：「依據可信的證據，我認為博通併購高通可能妨礙美國國家安全。」

博通有意以1,170億美元收購高通，牽動全球半導體業局勢，若收購成功，博通將一躍成為全球晶片巨獸，不僅美國政府關注，全球也緊盯局勢發展。但美國政府日前緊急下令高通股東年會延後30天舉行，全面調查該收購案。

博通執行長陳福英（Hock Tan）周一前往五角大廈與美國安全官員會面，全力爭取收購案過關，但數小時後川普依據美國外國投資委員會（CFIUS）的建議，否決這起併購案。

CFIUS先前已表示，博通併購高通後，將有損高通在5G技術的領先地位，並使中國的華為有機會成為這項領域的主導者。

【中央社／華盛頓12日綜合外電報導】美國總統川普以國家安全為理由，今天發布命令禁止博通公司（Broadcom）併購高通公司（Qualcomm）。

路透社報導，高通已回絕博通以1170億美元（新台幣3兆4257億元）的併購提案。

這個提案目前正由財政部為首的美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in theUnited States, CFIUS）進行調查。

當外國實體收購美國企業時，由多個組織合組的CFIUS負責審查對國家安全的影響。