德州連環包裹爆炸 兩死兩重傷

2018-03-13 06:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合12日電



德州奧斯汀接連發生炸彈包裹爆炸，造成一名青少年喪生，兩名婦女受傷。 美聯社 分享 facebook

德州奧斯汀12日接連發生炸彈包裹爆炸，造成一名青少年喪生，兩名婦女受傷。調查人員認為這些事件可能與本月2日當地另一宗致命爆炸案有關，而且可能涉及種族仇恨，因為受害者都是少數族裔。

12日上午6時45分左右，一個17歲少年在自家門口發現一個包裹，拿到廚房打開，卻引發爆炸。這個少年不幸喪生，一個40歲婦女受傷，房子裡面也嚴重受損。兩個受害者是非洲裔。

上午11時49分左右，警察局長曼利正為此舉行記者會，警方又接到報案趕到另一個爆炸現場，發現一個75歲西班牙語裔婦女受重傷，可能有性命之憂。

有關當局認為這兩件爆炸案與2日造成一個39歲黑人男子喪生的類似事件有關，並敦促民眾提高警覺，收到任何意外或可疑包裹立刻報警。

曼利說，在這三個事件，包裹都放在住宅門口，在受害人拿起來或打開時爆炸。這些包裹都是普通大小的運貨紙箱。

奧斯汀正舉行一年一度的西南偏南 (South by Southwest)音樂、電影和科技節，約有40萬人聚集參加。四年前有人開車衝過路障撞進參加活動的人群，造成四死和許多人受傷，不過最近的三次爆炸現場離主要活動地點很遠，並分散在奧斯汀不同地區。

12日的第一次爆炸發生在溫莎公園區，距2日爆炸地點約12哩；第二次爆炸發生在第一次爆炸以南約五哩、接近機場的蒙托波利斯區。

12日第一次爆炸現場旁邊還發現另一個包裹，促使警察緊急疏散一些居民，並要媒體和圍觀民眾離遠一點，讓調查人員斷定那是否炸彈。

這些包裹都是夜裡放在受害者門口，不是由郵局或包裹遞送公司送去的。

曼利說，攻擊動機還不明，也沒有發現任何嫌犯或可疑車輛，不過這些爆炸都發生在非洲裔居民住所，因此受害者可能是因族裔而被鎖定，不能排除仇恨犯罪的可能性。

除了奧斯汀警察局，聯邦調查局、聯邦菸酒槍械管理局、聯邦郵政局也協助調查。

德州州長辦公室已懸賞1萬5000元徵求破案線索。