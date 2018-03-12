民眾佛心犯法？ 比利時擬立法讓警搜查收容移民私人住宅

2018-03-12 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



比利時近年來在移民問題上的立場趨於強硬，政府已打算制定法律，授權警方搜查涉嫌收容非法移民的私人住家，主要因為該國民眾出於善心收容非法移民的情事不斷發生。

華盛頓郵報報導，幫助移民的行動每天在布魯塞爾市中心的麥克斯米蘭公園上演，每到傍晚就有志工聚集在公園內發送熱茶給幾乎清一色為男性的移民，其中有許多人來自撒哈拉以南非洲地區，並以阿拉伯語及英法義語相互交談。這些人被分成幾個隊伍，志工還提供車輛的人進行配對後被送往提供食宿的志工住處。

比國民眾每晚透過這種方式幫助五百多名移民找到住所，藉此抵抗政府對待移民的強硬態度，但未來此一方式恐面臨更大風險。

自去年中旬以來，比國警方有時會趁志工在接移民時突襲公園，而此舉也造成雙方間的直接對抗。

目前，比國移民部長佛蘭肯建議提出一項法律，允許警方依據法官命令突襲搜查私人住家，將申請庇護失敗的移民驅逐出境。這項提議跟法國將窩藏移民的公民予以起訴的行動相同，但比國當局稱並非針對提供援助的人。

總理米歇爾近來在國會中說道：「這是個公共秩序和安全的問題。在許多情況下，被公民收容的人不願申請庇護，而在其他情況下，庇護申請被拒的就是這些人。」

到目前為止，這些志工還在繼續幫助移民。現年卅四歲、為協調志工行動而辭去行銷工作的的卡索說：我們的目標是建立一個模式，一個能幫助移民的人道主義中心。」

而受這些志工幫助的大多數移民則希望能繼續前往英國，認為在那可找到更好的工作和更歡迎他們的社區。為此，他們當中很少人在比利時申請庇護，因申請將對他們繼續移動到他國帶來限制。