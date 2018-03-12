親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

北市民宅火警 頂樓有人求救

民眾佛心犯法？ 比利時擬立法讓警搜查收容移民私人住宅

2018-03-12 21:53聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

比利時近年來在移民問題上的立場趨於強硬，政府已打算制定法律，授權警方搜查涉嫌收容非法移民的私人住家，主要因為該國民眾出於善心收容非法移民的情事不斷發生。

華盛頓郵報報導，幫助移民的行動每天在布魯塞爾市中心的麥克斯米蘭公園上演，每到傍晚就有志工聚集在公園內發送熱茶給幾乎清一色為男性的移民，其中有許多人來自撒哈拉以南非洲地區，並以阿拉伯語及英法義語相互交談。這些人被分成幾個隊伍，志工還提供車輛的人進行配對後被送往提供食宿的志工住處。

比國民眾每晚透過這種方式幫助五百多名移民找到住所，藉此抵抗政府對待移民的強硬態度，但未來此一方式恐面臨更大風險。

自去年中旬以來，比國警方有時會趁志工在接移民時突襲公園，而此舉也造成雙方間的直接對抗。

目前，比國移民部長佛蘭肯建議提出一項法律，允許警方依據法官命令突襲搜查私人住家，將申請庇護失敗的移民驅逐出境。這項提議跟法國將窩藏移民的公民予以起訴的行動相同，但比國當局稱並非針對提供援助的人。

總理米歇爾近來在國會中說道：「這是個公共秩序和安全的問題。在許多情況下，被公民收容的人不願申請庇護，而在其他情況下，庇護申請被拒的就是這些人。」

到目前為止，這些志工還在繼續幫助移民。現年卅四歲、為協調志工行動而辭去行銷工作的的卡索說：我們的目標是建立一個模式，一個能幫助移民的人道主義中心。」

而受這些志工幫助的大多數移民則希望能繼續前往英國，認為在那可找到更好的工作和更歡迎他們的社區。為此，他們當中很少人在比利時申請庇護，因申請將對他們繼續移動到他國帶來限制。

利比亞移民伊布拉辛說，「我想去英國」，而害怕遭當局鎖定而不想透露家族姓氏的他並稱有親戚在英國。

圖為去年3月一場在布魯塞爾街頭舉行的挺移民遊行活動 。歐新社
圖為去年3月一場在布魯塞爾街頭舉行的挺移民遊行活動 。歐新社
分享

移民英國比利時

相關新聞

尼泊爾客機斷成數截 造成至少38死23傷

2018-03-12 19:32

MeToo延燒南韓 議員閔丙梪涉性騷擾請辭

2018-03-12 21:16

降落失敗 孟加拉客機在尼泊爾墜機50死

2018-03-12 22:58

普亭告訴英國：中毒案查到底再和俄國討論

2018-03-12 22:57

部會改名用爭議字眼 德國為「家園」吵翻天

2018-03-12 22:43

義大利反移民政黨得勢 教宗憂恐懼主導政策

2018-03-12 18:22

日國有地賤賣爭議 財務大臣無意請辭

2018-03-12 17:47

英相梅伊將就間諜中毒案 譴責俄國

2018-03-12 17:21

尼泊爾首都客機墜跑道 恐多人傷亡

2018-03-12 17:21

全球資訊網29歲！ 創始人籲監督科技大咖防網路變武器

2018-03-12 17:04

森友學園弊案爆政府公文篡改 日本首相安倍晉三致歉

2018-03-12 16:51

慰安婦正義聯盟 籲勿忘歷史

2018-03-12 16:03

安倍晉三森友學園醜聞復燃 報告內夫人名字被偷偷拿掉

2018-03-12 16:01

森友學園弊案爆篡改公文 安倍政權遇最大危機

2018-03-12 15:10

安倍麻煩大了！森友學園案 日財務省承認改寫14文件

2018-03-12 14:44

日本311地震7周年 7萬人仍無家歸

2018-03-12 14:10

要求成立獨立政府 加泰隆尼亞萬人上街

2018-03-12 13:49

緬甸式「土改」：屠村蓋基地，緬甸軍隊沒收羅興亞人土地

2018-03-12 11:53

紐時：一張地圖看懂中國正挑戰美國的亞洲霸權

2018-03-12 10:27

古巴迎後卡斯楚時代

2018-03-12 00:32

間諜中毒案 英當局通知500人清洗所有物

2018-03-11 23:32

普亭口中理想武器 高超音速飛彈試射成功

2018-03-11 21:40

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

超級蒲亭當政18年 俄國人不得不愛？

2018-03-07 12:03

中梵關係快速升溫 台灣應有心理準備

2018-03-06 13:55

「銳實力」風暴背後的西方焦慮與文明衝突

2018-03-06 13:52

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

男友吞牛排要噎死了！ 女友情急下拿刀切氣管救命

2018-03-12 09:48

開保時捷上路太興奮 交車10分鐘就樂極生悲

2018-03-12 13:00

心碎無限循環… 失憶女忘了已離婚 日日因真相痛哭

2018-03-12 10:40

土耳其1私人飛機墜毀伊朗 富商女招友開趴11人恐罹難

2018-03-12 05:07

比特幣空聲大作 一周暴跌25％

2018-03-12 00:09

「米老鼠學位」形同廢紙 港生怒告英國大學求償250萬元

2018-03-12 10:18

尼泊爾首都客機墜跑道 恐多人傷亡

2018-03-12 17:21

安倍麻煩大了！森友學園案 日財務省承認改寫14文件

2018-03-12 14:44

尼泊爾客機斷成數截 造成至少38死23傷

2018-03-12 19:32

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-03-12 07:00

紐時：一張地圖看懂中國正挑戰美國的亞洲霸權

2018-03-12 10:27

影／紐約直升機墜河乘客全數罹難 事發影片曝光

2018-03-12 17:56

英雄電影《黑豹》票房破10億美元 蜜雪兒歐巴馬喊讚

2018-03-12 08:47

中國天宮一號失控 毒碎片恐掉密西根

2018-03-12 12:24

森友學園弊案爆政府公文篡改 日本首相安倍晉三致歉

2018-03-12 16:51

可能爆發銀行危機的不是義大利 BIS竟點名加拿大

2018-03-12 10:03

美末期病患 可用研究藥保命

2018-03-12 00:32

命運捉弄！11歲小女孩戰勝白血症 卻因車禍喪命

2018-03-12 11:48

科技五旋風 引領投資新潮流

2018-03-12 02:10

間諜中毒案 英當局通知500人清洗所有物

2018-03-11 23:32

一杯咖啡可以做很多好事 Change Please咖啡打響名號

2018-03-12 09:36

單身酒吧遜掉了 找新戀情請進超市

2018-03-12 12:50

安倍晉三森友學園醜聞復燃 報告內夫人名字被偷偷拿掉

2018-03-12 16:01

森友學園弊案爆篡改公文 安倍政權遇最大危機

2018-03-12 15:10

美股牛市9年 邁向最長多頭期

2018-03-12 00:53

川金會不會？北韓迄今未正式回應 官媒也噤聲

2018-03-12 12:25

美政府防「關門」 兩黨八戰線對陣

2018-03-12 00:23

股神開NCAA籃賽賭盤 最高年領3000萬到死

2018-03-12 11:58

台股ADR漲跌互見 台積電、日月光上漲

2018-03-12 07:14

FinTech 籌資超火熱

2018-03-12 01:25

網路巨擘 搶攻金融

2018-03-12 01:23

北韓核檢逾億費用 日本埋單

2018-03-12 00:10

福斯汽車排汙造假 召修後仍超標還更吃油

2018-03-12 20:03

美韓下月軍演 美不出動航母僅派兩棲突擊艦「黃蜂號」

2018-03-12 12:51

朝14歲女吐口水被拍下 英前足球明星致歉

2018-03-12 16:42

5月川金會 「尼克森訪華」川普版

2018-03-12 00:10

觀察站／三個恐懼 腐蝕虛擬貨幣「逐夢天堂」

2018-03-12 00:09

美股這波牛市 拚史上最長

2018-03-12 00:32

澳洲年度鳥人大賽登場 紅男爵奪冠

2018-03-11 23:40

北韓美國高峰會 金正恩算盤打得精

2018-03-12 14:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top