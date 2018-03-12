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剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

川普輔選開砲 揚言對德國車課稅

2018-03-12 05:08中央社 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天在輔選造勢場子，再度於貿易爭端裡單獨挑明歐洲，揚言若歐盟不對美國產品降低壁壘，他就對德國汽車課稅。

法新社報導，川普日前宣布對幾乎所有將鋼、鋁銷往美國的國家課鋼鋁關稅，引爆爭議。他昨夜在賓夕法尼亞州一場輔選造勢對台下激情群眾表示，若歐洲不降低貿易壁壘，「我們就對賓士課稅，就對BMW課稅」。

目前還不清楚川普的威脅是反映美國實際政策，或只是對群眾的激情演出，但他稍早推文已講了類似的東西。

川普推文寫道：「歐盟以及在貿易上對待美國很壞的絕妙國家，在抱怨鋼&鋁關稅。若他們放下對美國產品的恐怖壁壘&關稅，我們也會放下我們的。赤字太大了。他們如果不動，我們就對車輛等課稅。公平得很！」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在匹茲堡近郊為聯邦眾議員補選的共和黨候選人薩柯恩（Rick Saccone）站台，他登台為薩柯恩拉票不久後，就把場子變成75分鐘連珠砲式的政策說明、政治攻擊和總統選舉暖身。

川普稱讚有些國家對毒販處死刑或無期徒刑，認為美國也該考慮。他說：「我沒做過民調，不知道這究竟受不受歡迎..但這些人在殺害我們的孩子、我們的家庭，我們不能袖手旁觀。」

川普除揭示連任競選口號為「讓美國繼續偉大」、表明想與脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）在總統大選一決雌雄，還對有「惺忪睡眼」暱稱的國家廣播公司節目主持人陶德（Chuck Todd）爆粗口，稱他為「睡著的王八蛋」，把場子炒得火熱。

川普歐盟選舉

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