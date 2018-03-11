南加警匪對峙逾10小時 波莫那市警1死1傷

2018-03-11 06:57 世界日報 記者啟鉻／波莫納市報導



（影音來源：世界日報記者啟鉻）

波莫納警方對峙十餘個小時，警方一死一傷（記者啟鉻／攝影） 分享 facebook

波莫納市自9日晚開始一名嫌犯與警方對峙，並持武器與警方交火致兩警員一死一傷，截止發稿時，對峙已經持續10餘小時。現場有大批警方人員，多家主流媒體，社區居民也在現場圍觀。

據暸解，槍擊發生在9日（周五）晚上約9時許，地點位於Palomares街南段1400號街區，這裡主要居民是西裔。據洛縣警局警官Chris Bergner表示，事情起因是波莫那警局警員在執勤中試圖叫停一輛正在行駛的車。但司機不停車，警方開始在後面追逐。後來嫌犯的車發生車禍，嫌犯從車內跑出來，想要逃跑。嫌犯一路跑到一處住宅區，進入公寓，並把自己關在臥室中，開始警匪對峙。警方試圖聯繫他，但他卻對著外面開槍，子彈透過房門，打中兩名警員，造成兩警一死一傷。

據案發社區居民表示，嫌犯是西裔，20餘歲，叫Jusese Valacia，在社區居住至少15年，很多當地年輕人都知道他。嫌犯逃入的公寓是他的住處，目前尚不知是否有家人與他同住。公寓為兩層，屬於集合公寓區。有居民在9日晚案發後聽到爆炸聲響及多次槍聲。

公寓附近街道均遭警方限制交通，只有居民可以出入。至發稿為止，對峙仍在持續，至今已經10餘個小時。現場有洛縣警局全副武裝霹靂小組準備隨時突襲，還有多個城市警局警力協助。

波莫那警局局長Michael Olivieri在推特上表示，「我非常心痛的告訴大家，我們有一位警員犧牲了」。犧牲警員是25歲的Gregory Casillas，生前是厄浦蘭（Upland）居民。此外，另外一位重傷警員在接受手術，情況很嚴重，目前情況穩定沒有生命危險。