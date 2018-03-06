美眾院議長反對鋼鋁關稅計畫 川普不退讓

2018-03-06 07:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普表示、在進口鋼鋁關稅議題上不會讓步。 美聯社 分享 facebook 美國眾議院議長萊恩反對進口鋼鋁課徵關稅計畫，認為此舉將損害經濟，美國總統川普隨即回應，「我們不會讓步」。

萊恩透過發言人聲明表示：「我們對貿易站得後果極度擔憂，並正敦促白宮不要推進這項計畫。稅改案已提振經濟，我們絕對不希望破壞這些進展。」

數名國會共和黨議員抨擊川普的鋼鋁稅計畫，萊恩也罕見地公開表達與川普的意見相左；川普上任以來，萊恩一直支持川普的計畫，包括幾項最具爭議性的議案。

負責稅收和貿易政策的眾議院籌款委員會發言人Lauren Aronson表示，委員會的共和黨議員正準備致函川普，「表達對鋁和鋼鐵進口實施廣泛、全球性關稅計畫的擔憂」。Aronson並稱，委員會主席Kevin Brady敦促對不公平貿易產品實行更有針對性的關稅，而不是那些可能損害經濟成長的廣泛措施。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周一表示，川普希望保護「美國的骨幹」產業，「確保我們竭盡全力保障美國勞工」；她說：「我們與眾議院議長萊恩的關係良好，但這不表示我們任何事都意見一致。」

美國對進口鋼鋁的國安風險調查原本一直被認為與北美自由貿易協定（NAFTA）無關，但川普把鋼鋁關稅作為威脅墨西哥和加拿大的談判手段，在推特表示「鋼鐵進口關稅只有在新的、公平的NAFTA協議簽署後才會解除」。