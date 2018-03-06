親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

女童遲到8分鐘看診遭拒 病逝3年後醫師認錯

美眾院議長反對鋼鋁關稅計畫 川普不退讓

2018-03-06 07:38經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國總統川普表示、在進口鋼鋁關稅議題上不會讓步。 美聯社
美國總統川普表示、在進口鋼鋁關稅議題上不會讓步。 美聯社
分享
美國眾議院議長萊恩反對進口鋼鋁課徵關稅計畫，認為此舉將損害經濟，美國總統川普隨即回應，「我們不會讓步」。

萊恩透過發言人聲明表示：「我們對貿易站得後果極度擔憂，並正敦促白宮不要推進這項計畫。稅改案已提振經濟，我們絕對不希望破壞這些進展。」

數名國會共和黨議員抨擊川普的鋼鋁稅計畫，萊恩也罕見地公開表達與川普的意見相左；川普上任以來，萊恩一直支持川普的計畫，包括幾項最具爭議性的議案。

負責稅收和貿易政策的眾議院籌款委員會發言人Lauren Aronson表示，委員會的共和黨議員正準備致函川普，「表達對鋁和鋼鐵進口實施廣泛、全球性關稅計畫的擔憂」。Aronson並稱，委員會主席Kevin Brady敦促對不公平貿易產品實行更有針對性的關稅，而不是那些可能損害經濟成長的廣泛措施。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周一表示，川普希望保護「美國的骨幹」產業，「確保我們竭盡全力保障美國勞工」；她說：「我們與眾議院議長萊恩的關係良好，但這不表示我們任何事都意見一致。」

美國對進口鋼鋁的國安風險調查原本一直被認為與北美自由貿易協定（NAFTA）無關，但川普把鋼鋁關稅作為威脅墨西哥和加拿大的談判手段，在推特表示「鋼鐵進口關稅只有在新的、公平的NAFTA協議簽署後才會解除」。

川普共和黨白宮
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

美眾院議長擔心貿易戰促再考慮 川普：我們不退卻

2018-03-06 08:06

哈佛教授30年間被多次指性騷擾 現暫停職

2018-03-06 04:11

無證客盜身分37年 領36萬美元社福

2018-03-06 00:20

對加墨再施壓！ 川普：簽新版NAFTA就取消關稅

2018-03-05 21:44

穆勒調查小組：阿聯資金 恐流入川普陣營

2018-03-05 18:35

推動立法提高扣減額 美民主黨州被批保護富人

2018-03-05 17:56

民眾不憂政府限槍 「川普暴跌」現象猶存購槍大減

2018-03-05 17:54

福斯主播：加州生活品質吊車尾 因西裔移民過多

2018-03-05 17:32

美維權團體狂買廣告 施壓川普解夢想生問題

2018-03-05 17:12

美國太浩湖大雪 華男遭活埋亡

2018-03-05 15:30

矽谷廟會迎狗年 張燈結綵賀新春

2018-03-05 15:01

導演王淼 獨特視角觀察美中文化

2018-03-05 13:24
看更多

熱門文章

習近平稱帝 粉碎歐洲幻想

2018-03-05 22:57

女童遲到8分鐘看診遭拒 病逝3年後醫師認錯

2018-03-06 07:44

貿易戰疑慮緩解 美股道瓊勁升逾300點

2018-03-06 06:43

日皇將訪與那國島 傳想眺望台灣

2018-03-05 21:50

「水底情深」奧斯卡最大贏家 獲最佳影片、導演等四獎

2018-03-05 12:57

盼當年蘇聯未解體？ 俄國不只總統普亭這樣想

2018-03-05 14:21

紐時：習近平延任恐成威脅 歐洲期待落空

2018-03-05 21:31

影／觀測衛星拍到！ 150萬隻阿德利企鵝現身南極新棲地

2018-03-05 17:05

義大利「五星運動」成最大黨 恐出現疑歐派聯合政府

2018-03-05 09:53

冰島比特幣採礦電腦也被偷 價值6000萬

2018-03-05 23:51

才華高薪酬必高？ 梅莉史翠普年過半百才學到這教訓

2018-03-05 21:58

奧斯卡禮袋 今年裝了什麼禮物？

2018-03-05 23:14

對加墨再施壓！ 川普：簽新版NAFTA就取消關稅

2018-03-05 21:44

美兩歲女童到平價鞋店買鞋 被掉落鏡子砸死

2018-03-06 04:07

無證客盜身分37年 領36萬美元社福

2018-03-06 00:20

母性爆發 懶熊媽媽護兒擊退孟加拉虎

2018-03-05 19:39

歐洲央行利率會議 市場預期現行政策不變

2018-03-05 09:03

哈佛教授30年間被多次指性騷擾 現暫停職

2018-03-06 04:11

沒有消息就是好消息 道瓊終結4連跌

2018-03-06 05:59

影／第90屆奧斯卡登場 最佳男女配角先出爐

2018-03-05 11:59

福斯主播：加州生活品質吊車尾 因西裔移民過多

2018-03-05 17:32

美國太浩湖大雪 華男遭活埋亡

2018-03-05 15:30

影／吉米金莫回鍋主持奧斯卡 「水底情深」最大贏家

2018-03-05 18:02

南韓總統特使團 今晚6時會金正恩並共進晚餐

2018-03-05 18:00

鴻海威斯康辛設廠案 當地民眾看法呈現城鄉差距

2018-03-06 08:20

日本大量遭竊的加密幣 遭爆流到加拿大

2018-03-05 17:23

經濟解析／義大利選舉出現最令市場不安的結果

2018-03-05 14:54

川普祭懲罰關稅 馬克宏籲歐盟迅速反應

2018-03-05 23:32

日本這所公立國中制服不限性別 款式自由搭

2018-03-05 18:09

奧斯卡／《意外》、《老娘叫譚雅》奪男女配角

2018-03-05 14:35

影／義大利國會大選「無政黨過半」 料將出現僵局國會

2018-03-05 14:09

巴紐地震至少67死 上萬人無家可歸

2018-03-05 18:11

南韓特使團訪平壤 金正恩高規格接見

2018-03-05 23:47

美鋼鋁重稅 可有條件豁免

2018-03-06 00:30

民眾不憂政府限槍 「川普暴跌」現象猶存購槍大減

2018-03-05 17:54

義大利大選唯一確定 反移民勢力大勝

2018-03-05 23:19

穆勒調查小組：阿聯資金 恐流入川普陣營

2018-03-05 18:35

美眾院議長擔心貿易戰促再考慮 川普：我們不退卻

2018-03-06 08:06

日皇月底首次訪問與那國島 可望遠眺台灣

2018-03-05 23:06

義疑歐派勝選 金融市場動盪

2018-03-06 01:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top