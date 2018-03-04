狂風吹跑風度？川普登機甩了第一夫人 下機牽不到手

2018-03-04 05:49 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統（中）抵達杜勒斯機場，不顧第一夫人梅蘭妮亞，即徑自跑上空軍一號專機。（美聯社） 分享 facebook 分享 facebook 川普總統（中）抵達杜勒斯機場，不顧第一夫人梅蘭妮亞，即徑自跑上空軍一號專機。（美聯社） 分享 facebook

夫妻本是同林鳥，「大風」來時各自飛？就在大華府地區颳起超級強風之際，川普總統2日上午準備搭乘空軍一號專機時，似乎忘了國際禮儀與男士風度，把第一夫人梅蘭妮亞「遺落」在身後，下車之後便徑自快步登上階梯，進入專機機艙。

相隔幾個小時之後，當專機抵達北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）時，守候在機場的媒體鏡頭則拍到，梅蘭妮亞下機時完全不理會想要牽她手的老公。川普伉儷2日專程從華府前往夏洛特參加著名布道家葛理翰的喪禮。

川普的空軍一號準備從華府起飛時，華府地區風速已超過每小時30哩。媒體在杜勒斯國際機場拍到的畫面顯示，手拿著華盛頓郵報與金融時報的川普，從專車下車之後馬上自行快步登上階梯，從專機後門進入機艙。

川普的黑色長大衣被強風吹得高高飄起。空軍一號的後門距離地面較近，如果從原本的前門登機，由於離地高度較高，在強風情況下可能造成不便。

從專車左側下車，穿著黑色洋裝配五吋高色高跟鞋的梅蘭妮亞，左手將拉高的黑色外套緊緊拉在頸部前方擋風，下車之後便迅速繞過車後方，朝向專機階梯走去。但川普上機的過程中，一直沒有轉身或回頭查看梅蘭妮亞。

根據媒體在夏洛特機場拍到畫面，空軍一號抵達時，川普下機數度想牽梅蘭妮亞的手，但她卻置之不理，並且緊緊拉著自己的衣服。

空軍一號抵達夏洛特機場時，川普下機數度想牽梅蘭妮亞的手沒成功。 路透 分享 facebook

到達葛理翰喪禮現場時，川普伉儷之間的肢體動作顯得友善許多，梅蘭妮亞在進場時牽著川普的手，副總統潘斯伉儷也在同一時間進場。