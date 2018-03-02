梅蘭妮亞當年以傑出人才EB-1簽證身份取得綠卡

2018-03-02 05:29 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



圖為梅蘭妮亞登上浮華世界2017年2月號墨西哥版封面。 歐新社 分享 facebook 川普總統上台後雷厲風行查緝無證移民，並大幅刪減合法移民名額。1970年出生於前南斯拉夫（現為斯洛維尼亞）的第一夫人梅蘭妮亞，移民背景成為外界探究焦點。華盛頓郵報1日報導，2001年3月，當時身為模特兒、正與紐約房地產大亨川普交往中的梅蘭妮亞，是以EB-1特殊貢獻傑出人才簽證計畫身份取得綠卡。

華盛頓郵報報導，身為模特兒的梅蘭妮亞自從2000年與川普交往之後，便開始申請希望取得在美國永久居留權。

報導指出，梅蘭妮亞身為專業模特兒時期的主要事業成就，包括在歐洲各地的時尚秀擔任走秀模特兒，並為「駱駝」（Camel）香菸拍攝設置於紐約時代廣場（Times Square）的大型廣告，以及為「運動畫刊」（Sports Illustrated）雜誌的泳裝專刊拍攝照片。

根據華盛頓郵報報導，梅蘭妮亞2001年3月以EB-1特殊貢獻傑出人才簽證計畫的身份，順利取得綠卡。這類計畫原本是針對在學術界有卓越貢獻的教授或研究人員，以及來自世界各國的優秀跨國企業主管所設計。符合資格的外籍人士還包括奧運選手、奧斯卡金像獎獲獎演員等，必須是在藝術、體育或科學等領域獲致重大成就的頂尖精英。

曾參與EB-1移民法條立法的前任民主黨眾議員莫里森（Bruce Morrison）形容說，由於這項計畫是針對具有重大貢獻或在國際社會有傑出表現的特殊人才所推出，因此被稱為「愛因斯坦簽證」（Einstein visa）。

報導指出，根據國務院統計資料，就在梅蘭妮亞拿到美國永久居留權的同一年，與她一樣來自斯洛維尼亞的移民當中，只有五人同樣是以EB-1身份拿到綠卡。

如果以2001年全年來看，這一年當中有超過100萬名外籍人士拿到美國綠卡，但只有不到1%的3376人，與梅蘭妮亞一樣是以EB-1身份拿到綠卡的。

另一方面，就在川普在今年1月底宣布終結「鏈式移民」之後，梅蘭妮亞的雙親克納夫斯（Viktor Knavs）、阿瑪利加（Amalija Knavs）則在今年2月成為美國永久居民。

梅蘭妮亞的律師懷爾德（Michael Wildes）並不願評論梅蘭妮亞是否為父母申請綠卡。