川普首次國情咨文：正視中國威脅、投資基礎建設

相關新聞
內舉不避親 川普私人飛機駕駛要當航管局長？2018-02-27 16:00
川普籲州長不必怕槍協 梅蘭妮亞挺學生反槍2018-02-27 14:16
最高法院不理川普上訴 夢想生鬆口氣2018-02-27 14:14
影／不是好惹的！美母女掏槍將商店搶匪轟成重傷2018-02-27 12:50
在川普手下太挫折？美國務院北韓事務最高官員要走人2018-02-27 12:37
呂茵斯基不認那段情 稱柯林頓濫用權力2018-02-27 11:31
記者問川普性醜聞 伊凡卡：我相信我爸2018-02-27 09:03
美最高法院不甩川普 DACA起死回生2018-02-27 02:17
川普重用貿易鷹派 制裁陸前奏？2018-02-27 00:01
伊凡卡：問我有關父親遭人指控性侵 這問題非常不恰當2018-02-26 23:19
貿易鷹派納瓦羅傳將升官 美對付大陸前奏？2018-02-26 22:28
受杜特蒂啟發？傳川普想殺毒販 並想學星國強制判死2018-02-26 22:19
風暴周二襲美南加州 山火區防土石流2018-02-26 16:34
美麻州最安全小鎮 華男圖書館揮刀1死1傷2018-02-26 16:24
紐約華埠新春大遊行 寵物狗方陣吸睛2018-02-26 13:51
止咳聖品？非華人搶買 枇杷膏漲價10倍2018-02-26 13:48
熱門文章
宣稱來自未來 時空旅人：2020北韓引爆世界大戰2018-02-27 09:44
道瓊漲400點與標普連三漲 公債殖利率下跌緩解顧慮2018-02-27 07:04
影／不是好惹的！美母女掏槍將商店搶匪轟成重傷2018-02-27 12:50
什麼風 把30億美元吹來2018-02-26 23:14
美最高法院不甩川普 DACA起死回生2018-02-27 02:17
伊凡卡：問我有關父親遭人指控性侵 這問題非常不恰當2018-02-26 23:19
身高183有六塊肌 男版性愛機器人甜言蜜語樣樣行2018-02-27 11:00
有錢也沒用！委內瑞拉貨幣貶慘 民眾拿鈔票摺背包兜售2018-02-26 18:08
通膨不是問題 美股收盤大漲2018-02-27 05:29
大批陸客湧入不堪負荷？ 普吉島機場跑道現裂縫2018-02-27 10:17
朴槿惠遭南韓檢方求處30年重刑 可能3月底宣判2018-02-27 14:18
沙國沒錢了 再不合拍也要跟金主交往2018-02-26 22:35
美前官員籲：美台應有重大改變 危急時可用台空軍基地2018-02-27 13:27
低油價衝擊 沙國被迫交往中俄2018-02-27 00:01
諷佐科威跪求日本援高鐵 日本漫畫家惹議2018-02-26 21:09
靠這兩個利多 蘋果股價又快要重登歷史新高2018-02-27 08:56
俄羅斯播敘利亞戰事片段 網友眼尖抓包：是電玩畫面！2018-02-27 08:41
菲律賓今遣返73名陸詐嫌 78台嫌命運未明2018-02-26 22:11
USGS：印尼遭規模6.1強震襲擊2018-02-26 22:27
受杜特蒂啟發？傳川普想殺毒販 並想學星國強制判死2018-02-26 22:19
英國列斯特爆炸4死 非恐攻且搜救持續2018-02-26 17:07
美「升息 遲早的事」...金融業發債千億2018-02-26 23:28
沙國深夜人事大風吹 撤換軍方高層罕見任用女性官員2018-02-27 11:27
交配期沒半隻幼鯨誕生 露脊鯨2040年恐滅絕2018-02-27 12:39
秀過頭的杜魯多 能讓加國人忘掉他的印度惡夢嗎？2018-02-27 14:38
俄信評擺脫垃圾級 股匯飆2018-02-27 01:41
「東方怪獸」來襲：北極變暖但歐陸冷到爆2018-02-27 13:49
澳專訪紐女總理 「怪叔叔」問題犯眾怒2018-02-27 00:01
日本衛生紙也喊漲 日本製紙三年來首度調漲價格2018-02-26 18:51
電動車離峰充電 省錢又環保2018-02-27 01:44
巴紐7.5強震引發山崩 傳逾30死2018-02-27 08:40
美銀行業 將掀併購潮2018-02-27 01:44
貿易鷹派納瓦羅傳將升官 美對付大陸前奏？2018-02-26 22:28
經濟解析／鮑威爾27日首次國會演說的觀察重點2018-02-26 23:26
川普重用貿易鷹派 制裁陸前奏？2018-02-27 00:01
呂茵斯基不認那段情 稱柯林頓濫用權力2018-02-27 11:31
吉利董座成戴姆勒最大股東 德國戒慎警惕2018-02-26 22:56
北韓冬奧外交表現 分析家：可得金牌2018-02-26 18:16
南極氣候變暖 挑剔的國王企鵝70%恐在本世紀末消失！2018-02-27 10:37
花旗：鐵礦砂Q2恐暴跌2018-02-27 01:40
留言