學生為槍管赴白宮抗議 下月遊行籲立法

2018-02-20 21:54 中央社 華盛頓19日綜合外電報導



美國佛州發生校園槍擊案後，一些學生今天赴白宮示威，另也有許多學生計劃在3月24日走上華盛頓街頭，呼籲各界正視學校安全問題，並要求國會制定槍枝管制法條。

數十名學生今天聚集白宮前抗議，高呼「我們要安全校園」，並連聲質問全國步槍協會（NRA）「今天殺了幾個小孩」。

問題青少年克魯茲（Nikolas Cruz）14日在佛羅里達州派克蘭市（Parkland）的道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）射殺17人。這是美國今年第18宗校園槍擊案，再度引發槍枝管制的呼聲。

佛州校園槍擊案發生後，逃過劫難的學生發起「不再重演」（NeverAgain）運動，要求嚴格立法管制槍枝，希望避免悲劇重演。

美國總統川普今天表明，將改善全美購槍者背景查核制度，但部分學生並不買帳，預計下月在華府地區舉辦「為我們生命遊行」（March For Our Lives）示威活動。

路透社報導，就讀道格拉斯中學的克勞赫提（KaliClougherty）表示：「我們想阻止大規模槍擊發生。雖然其他武器也能釀成慘劇，『不再重演』運動認為，除了背景查核以外，學校安全現在才是當務之急。」

18歲的克勞赫提也說：「別忘了，這攸關受害人。我們永遠忘不掉。」

川普預訂在21日與高中師生舉辦座談。

來自維吉尼亞州的15歲女孩喬丹（Crystal Jordan）則表示，如今上學是件可怕的事。

她表示，擁有手槍沒關係，但突擊步槍則不然。她也希望川普和國會能頒布法令，加強購槍背景審查、禁止突擊步槍，並防止有精神問題的人取得槍枝。