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美媒：通俄門調查 前川普競選高幹將認罪

2018-02-19 22:45中央社 洛杉磯18日綜合外電報導

洛杉磯時報今天披露，特別檢察官穆勒調查俄羅斯干預2016美國大選案中，前川普競選總幹事曼納福特的左右手蓋茨數天內將會認罪，並將作不利於曼納福特的證明。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）負責「通俄門」調查，目前已有3人認罪，其中包括前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）、前競選幕僚巴帕多普洛斯（GeorgePapadopoulos），2人認罪曾向聯邦調查局（FBI）探員說謊。

前川普競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）以及前副總幹事蓋茨（Richard Gates）涉嫌洗錢，去年10月遭到起訴，但2人迄今不認罪。川普2016年6月網羅曼納福特出任競選總幹事，生意夥伴蓋茨隨之加入川普競選團隊。

熟悉案情最新發展的一名消息人士表示，蓋茨決定改變心意認罪，「未來數天內」向華盛頓聯邦法院呈交認罪答辯書。

對此，蓋茨的委任律師葛林（Thomas C. Green）並未回應記者詢問。特別檢察官穆勒的發言人卡爾（Peter Carr）拒絕評論。

蓋茨過去數週和穆勒手下2名檢察官協商後，決定認罪。

熟悉協商內情的一名消息人士表示，如果蓋茨完全配合調查，可望獲得「可觀的減刑」。他指出，蓋茨可能入獄服刑大約18個月。

這名人士說，雙方律師針對切確的刑期達成協議，但不會訴諸文字。他表示：「蓋茨明白，如果他充分合作，政府可能會減刑，但不會白紙黑字寫明。」

雙方協商的最後討論焦點之一，集中在蓋茨必須交出多少不法所得。

現年45歲的蓋茨，和妻子育有4名子女。面對這種重大官司，他在財務上顯然無法支應。

一名參與本案的律師表示：「他無力支付打官司的費用。」「本案如果你出庭，相關費用在100萬至150萬美元之間。如果你需要專家出庭當人證，費用可能更多。」

如果曼納福特依然不認罪，堅持打司官，蓋茨的證詞將可提供穆勒調查小組第一手證據，有利於揭發曼納福特多數不法行為。

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