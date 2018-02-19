高碩泰：台美溝通無礙 關係可長可久

2018-02-19 10:38 中央社 華盛頓18日專電



駐美代表高碩泰。 聯合報系資料照 分享 facebook

美國首都華盛頓今天舉行春節遊行，美國國務院代理亞太副助卿石露蕊低調致意。駐美代表高碩泰表示，台美溝通無礙，關係可長可久，只有更好、沒有最好。

華府美京中華會館今天在華府市中心中國城舉行農曆春節遊行，高碩泰與代表處官員、中華會館主席李燦民及華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）等當地政要與社團領袖，帶領隊伍展開遊行。

由於適逢美國總統日長周末，活動吸引大批當地民眾與遊客，石露蕊（Laura Stone）也低調現身，和駐美官員短暫交談。

關於美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳（Susan Thornton）日前在參議院外交委員會聽證會上表示「美國並不承認台灣是一個獨立國家」，高碩泰對此表示，台美溝通沒有問題，「表達我們的立場，他們也清楚了解我們的訴求，雙方溝通無礙。」

高碩泰指出，中華民國台灣是主權獨立國家是無庸置疑的，是客觀事實與現狀，政府會繼續維護民主價值與生活方式，但也希望看得更高、看得更遠。

他表示，台美過去一年達到很多成就，不管從那個層面看，雙方有滿意的成果，未來只有更好、沒有最好，希望繼續努力，透過深厚互信、共享價值與共同利益，加上台灣關係法、六項保證，讓雙方關係繼續奮進。

高碩泰也表示，台美關係如此重要、如此密切、如此可長可久，在各領域層面雙方共同努力，達成各方希望的成果。過去的一年是「雞飛」的一年，但飛得有型有款，來年是「狗跳」的一年，跳得有條有理，雙方關係在這樣的脈絡下共同努力，只要努力一定就有成果。