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籲管制槍械 美校園槍擊倖存者：川普可恥

2018-02-18 09:24中央社 邁阿密17日綜合外電報導

美國佛羅里達州一間高中14日發生槍擊，倖存學生今天參與反槍集會，尖銳指出總統川普與全國步槍協會的關係，更高呼川普收受擁槍團體競選獻金可恥。

美國佛羅里達州一間高中14日發生槍擊，倖存學生今天參與反槍集會，尖銳指出總統川普...
美國佛羅里達州一間高中14日發生槍擊，倖存學生今天參與反槍集會，尖銳指出總統川普與全國步槍協會的關係，更高呼川普收受擁槍團體競選獻金可恥。 圖／美聯社
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法新社報導，倖存學生龔薩雷茲（Emma Gonzalez）表示：「致每位拿全國步槍協會（NRA）捐款的政客：真是可恥！」她抨擊說，川普競選時曾收受這個槍枝遊說團體數百萬美元獻金，促使群眾也開始高呼「真是可恥」。

道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas HighSchool）14日發生槍擊，外界疾呼打破國內槍枝管制議題僵局，眾多槍擊案倖存者也因此挺身示威。

19歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）儘管是個問題人物和具有暴力行為紀錄，仍合法買到了突擊步槍。

華府政壇的回應卻顯示，支持擁槍的全國步槍協會依然強大，川普本人也說，這起大規模槍擊事件的導因為心理健康危機，完全沒提到槍械管制。

龔薩雷茲說：「如果總統想到我面前，當面告訴我這是場可怕悲劇…而政府不會有所作為，我會很樂意地問，他究竟從NRA手裡拿了多少錢。」

她向參與集會的同學、家長與當地官員，引用NRA為支持川普競選並打敗希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）所花總額表示：「但那不重要，因為我已經知道答案了。3000萬美元（約新台幣8.8億元）。」

路透社報導，18歲的龔薩雷茲對聚集聯邦大樓前的數百名群眾說：「我們必須正視，這不僅僅是心理健康議題。」她在人群歡呼鼓勵下落淚，並喊說，槍手「若持刀就無法傷害那麼多學生」。

前總統歐巴馬曾實施措施，對有精神病史的槍枝買家進行額外審查，川普後來推翻這項政策，也遭龔薩雷茲批評。

川普槍擊槍枝
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