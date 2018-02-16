川普前幕僚傳將認罪 配合通俄門調查

2018-02-16 19:01 中央社 華盛頓15日綜合外電報導



通俄門調查知情人士指出，美國總統川普前競選顧問蓋茨正與特別檢察官穆勒辦公室敲定認罪協商。若成功達成認罪協議，蓋茨將成為通俄案調查中第3名已知合作人員。

美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，蓋茨（Rick Gates）已與穆勒（Robert Mueller）調查團隊談過自己的案子，認罪協商也進行了一個月。

他也接受了刑事律師稱為「一日女王」（Queemfor a Day）的提供證據約談。在這類約談中，被告得回答檢調團隊提出的任何問題，範圍涉及自身案件，和曾目睹的其他可能犯罪活動，但不會因此被追究。

蓋茨的合作，將可成為穆勒控告川普或川普團隊要員的成案基礎。

蓋茨若達成認罪協議，共同被告、川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）將會面臨與特檢合作的更大壓力。曼納福特被穆勒起訴後不願認罪，目前正因涉嫌與競選無關的金融罪名，為受審做準備。去年10月30日時，蓋茨才與曼納福特一同拒絕認罪。

一名代理本案證人的刑事辯護律師表示：「除非那是認罪協商的一部分，不然沒人（被告）會向政府提供罪證資訊。」在提供證據約談中，只要說詞屬實，通常被告認罪幾乎不會承擔後果。

數名專攻聯邦刑法案件的律師指出，經過提供證據約談後，被告會回頭對抗指控的機率微乎其微。

目前還不清楚，除曼納福特案內幕外，蓋茨還能提供通俄門調查人員什麼資訊。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）