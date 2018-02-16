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上訴法院判旅行禁令違憲 川普再遭挫敗

2018-02-16 08:20中央社 華盛頓15日綜合外電報導

美國聯邦上訴法院今天裁定，美國總統川普針對6個以穆斯林為主國家的人民實施旅行禁令，因為基於宗教有所歧視而違反美國憲法。這項政策是再次在法律訴訟戰遭受挫敗。

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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路透社報導，設在維吉尼亞州里契蒙（Richmond）的第4巡迴上訴法院是以9票對4票裁定，共和黨籍總統川普本身的言詞顯示，這項政策是植基於對穆斯林的偏見，因而構成違憲。這是第2個對川普作出不利裁定的聯邦上訴法院。

川普去年9月發布命令公告實施這項旅行禁令，儘管面臨法律訴訟挑戰，美國最高法院已批准這項禁令生效。

第4巡迴上訴法院所作裁定超過舊金山第9巡迴上訴法院先前的裁定內容，後者只認為禁令違反聯邦移民法，但未提及是否違憲的問題。最高法院曾表示，今後幾個月將會考量這兩個問題，再決定這項禁令是否合法。

最高法院大法官預定在4月聽取支持和反對旅行禁令雙方的論據，並在6月底作出裁定。

第4巡迴上訴法院首席法官葛瑞格里（RogerGregory）在裁定書中表示：「檢視川普總統和其他行政部門官員的官方聲明和這項公告本身，我們斷定這項公告對伊斯蘭教帶有敵意，因而違反憲法。」

他又說，挑戰旅行禁令的一方「提供了證明這種偏見的無可爭辯證據：總統本人的言詞」。他指出，川普一再發表「有關穆斯林的貶抑談話和推文」。

另一位法官尼麥爾（Paul Niemeyer）提出不同意見書表示，事關國家安全時，法院應尊重總統。他批評居於多數意見的同僚，認為他們以總統競選時的言論重塑他後來的作為。

川普這項政策是他去年1月上任以來提出的第3套版本，規定禁止查德、伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞和葉門等6國人民入境美國。他表示，為了保護美國免遭伊斯蘭好戰分子的恐怖攻擊，因此必須這麼做。

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