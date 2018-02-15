佛州高中傳槍響！已知至少17死 槍手為19歲舊生

2018-02-15 07:41 世界日報 世界新聞網／綜合整理



佛州道格拉斯中學傳槍響。 美聯社 分享 facebook

美東時間 6:30PM 更新

根據美聯社報導，佛州高中今天發生的槍擊案，警方已證實至少17死。當地警長表示，已落網的槍手為19歲的Nicolas de Jesus Cruz，曾是該校學生。

法新社報導，這起槍擊是今年以來的近20起，料將讓美國槍枝暴力問題再度成為焦點。美國每年槍枝有關死亡人數達3萬3000人。

佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為學生迅速撤出校園。美聯社 分享 facebook 佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為傷者被送往醫院。美聯社 分享 facebook

美東時間 4:23PM 更新

根據USA Today報導，佛州高中今天發生槍擊，目前至少1死、20人受傷。根據當地警長表示，目前槍手已經被抓到。

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美東時間 3:28PM 更新

警方表示，槍擊嫌犯仍在逃。

美東時間 3:05PM 更新

根據佛州當地新聞台WSVN報導，位於珊瑚泉(Coral Springs)的一所高中(Marjory Stoneman Douglas High School)美東時間14日下午傳出槍響，至少20人受傷。

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當地警方也於官方推特發布訊息，請居民不要前往附近區域。

佛州中學槍擊傳多人喪生 槍手遭拘留

【中央社／佛羅里達州派克蘭14日綜合外電報導】當局指出，一名槍手今天在美國佛羅里達州一所中學開槍，造成多人喪生、數百名學生逃到街上。槍手已遭執法人員拘留。

法新社報導，布羅瓦郡（Broward County）警局推文：「槍手現已遭到拘留。」推文指出，目前已確認有14名「受害者」送醫。

這起槍擊發生在派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）。學區督學倫西（Robert Runcie）告訴有線電視新聞網（CNN），他認為有「多人喪生」。

倫西說：「對我們而言真是可怕的一天。」他並表示，事件似已落幕。

聯邦調查局（FBI）指出，正協助地方執法機構展開調查。

路透社報導，攻擊發生後，距邁阿密北方約72公里的道格拉斯中學聚集了數十名警察，警方在今天下午逮捕涉嫌犯案的槍手。

倫西說，學區事前並未接獲可能有槍手攻擊的警告，目前也沒有證據顯示槍手不只一人。

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佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為學生迅速撤出校園。路透 分享 facebook