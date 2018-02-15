親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓冬奧互動
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

國道南下一早塞！有路段時速才30至40公里 建議避開

尾牙抽中山景透天豪宅 中獎者卻高興不起來...

佛州高中傳槍響！已知至少17死 槍手為19歲舊生

2018-02-15 07:41世界日報 世界新聞網／綜合整理

佛州道格拉斯中學傳槍響。 美聯社
佛州道格拉斯中學傳槍響。 美聯社
分享

美東時間 6:30PM 更新

根據美聯社報導，佛州高中今天發生的槍擊案，警方已證實至少17死。當地警長表示，已落網的槍手為19歲的Nicolas de Jesus Cruz，曾是該校學生。

法新社報導，這起槍擊是今年以來的近20起，料將讓美國槍枝暴力問題再度成為焦點。美國每年槍枝有關死亡人數達3萬3000人。

佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為學生迅速撤出校園。美聯社
佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為學生迅速撤出校園。美聯社
分享
佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為傷者被送往醫院。美聯社
佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為傷者被送往醫院。美聯社
分享

美東時間 4:23PM 更新

根據USA Today報導，佛州高中今天發生槍擊，目前至少1死、20人受傷。根據當地警長表示，目前槍手已經被抓到。

分享
分享

美東時間 3:28PM 更新

警方表示，槍擊嫌犯仍在逃。

美東時間 3:05PM 更新

根據佛州當地新聞台WSVN報導，位於珊瑚泉(Coral Springs)的一所高中(Marjory Stoneman Douglas High School)美東時間14日下午傳出槍響，至少20人受傷。

分享

當地警方也於官方推特發布訊息，請居民不要前往附近區域。

佛州中學槍擊傳多人喪生 槍手遭拘留

【中央社／佛羅里達州派克蘭14日綜合外電報導】當局指出，一名槍手今天在美國佛羅里達州一所中學開槍，造成多人喪生、數百名學生逃到街上。槍手已遭執法人員拘留。

法新社報導，布羅瓦郡（Broward County）警局推文：「槍手現已遭到拘留。」推文指出，目前已確認有14名「受害者」送醫。

這起槍擊發生在派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）。學區督學倫西（Robert Runcie）告訴有線電視新聞網（CNN），他認為有「多人喪生」。

倫西說：「對我們而言真是可怕的一天。」他並表示，事件似已落幕。

聯邦調查局（FBI）指出，正協助地方執法機構展開調查。

路透社報導，攻擊發生後，距邁阿密北方約72公里的道格拉斯中學聚集了數十名警察，警方在今天下午逮捕涉嫌犯案的槍手。

倫西說，學區事前並未接獲可能有槍手攻擊的警告，目前也沒有證據顯示槍手不只一人。

分享

分享

佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為學生迅速撤出校園。路透
佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為學生迅速撤出校園。路透
分享

佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為學生撤出校門後，家長擁抱自己的小孩。美聯社
佛州一所高中於14日下午傳出槍響。圖為學生撤出校門後，家長擁抱自己的小孩。美聯社
分享

槍擊
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

五角大廈砸300億 幫川普換直升機

2018-02-15 00:33

白宮移改提4大主張 民主黨2度阻撓表決

2018-02-14 16:22

3月移民排期 中國出生2種職業移民 前進兩月

2018-02-14 16:19

教育界再傳性騷 這次是女師控訴高中男

2018-02-14 16:15

灣區3男夏威夷溺斃 疑與浮潛面罩有關

2018-02-14 16:13

5歲兒患血癌 無證爸獲通融留美1年

2018-02-14 16:05

最後關頭獲赦 無證移民登遣返機再下機

2018-02-14 16:02

川普施壓國會：DACA協議 3.5後再無機會

2018-02-14 16:00

蓋茲夫婦公開信 籲川普更尊重人 「平等是重要原則」

2018-02-14 15:56

助理毆妻長官早已知曉 FBI證詞揭白宮說謊

2018-02-14 15:55

不滿白宮偏袒毆妻助理 女參議員籲川普表態反家暴

2018-02-14 15:52

遭家暴因不夠堅強？ 波特前妻批康威

2018-02-14 15:48

川普律師認了 曾付錢給艷星

2018-02-14 15:40

川普掏10萬助基建 趙小蘭白宮受款

2018-02-14 15:35

炒她不炒他 白宮：曼尼高特說川普壞話

2018-02-14 15:33

共和黨兒子參選 威州爸媽不挺 反金援民主黨

2018-02-14 15:28

跨性別如廁申訴 教部不受理了

2018-02-14 15:23

白思豪市情咨文：「民主紐約市」計畫啟動

2018-02-14 13:46

川普幕僚疑缺完整調查 FBI：早交給白宮

2018-02-14 13:34

尋求大麻合法… 病患告政府 紐約開審

2018-02-14 13:28

川普欲禁追夢人計畫 美國又有法官阻擋

2018-02-14 13:19

川普 痛批美韓貿易協定

2018-02-14 13:16

美國威力球頭獎 百億彩金有望匿名領取

2018-02-14 13:15

破壞民主 美情報官員：俄鎖定期中選舉

2018-02-14 12:37

白宮預算影響華府 FBI大樓不搬

2018-02-14 12:33

伊州眾議員競選 華裔女將聲勢漲

2018-02-14 12:21

民主黨伊州長提名競爭激烈 3強頻訪華埠搶票

2018-02-14 12:20

富豪對決 伊州長初選撒錢大戰

2018-02-14 11:50

逾4萬人爭讀哈佛 亞裔增14.9%

2018-02-14 11:49

紐約爆炸釀31傷 炸彈犯遭判終身監禁

2018-02-14 10:51

普林斯頓教授口出種族歧視字眼 引發學術自由爭議

2018-02-14 10:30

美猶他州槍擊 已知一死2傷

2018-02-14 09:48

165億彩券得主要求匿名 官司期間日損利息41萬

2018-02-14 09:15

川普考慮對進口鋼鋁課稅 下游業者籲談判而非貿易壁壘

2018-02-14 08:58
看更多

熱門文章

男女把賣場辦公室當旅館偷情 屁孩偷拍PO上網

2018-02-14 19:23

無視警語闖結冰湖嬉戲 台女：我不覺得危險

2018-02-14 22:23

不堪在科威特受虐 上萬菲勞將搭政府免費包機返鄉

2018-02-14 10:11

佛州高中傳槍響！已知至少17死 槍手為19歲舊生

2018-02-15 07:41

影／引擎整流罩不翼而飛 聯航客機空中驚魂

2018-02-14 17:30

大眾運輸免費 政府給人民送大禮？還不是花納稅人的錢

2018-02-14 22:16

通膨警鈴大作！美國1月CPI年比升幅超過預期

2018-02-14 21:36

「我們這些黨高層實在等不下去了」南非執政黨動手攆走總統

2018-02-14 22:35

假金正恩再闖平昌冬奧 北韓正妹大軍前耍寶

2018-02-15 02:09

影／韓式搭手扶梯法？80萬人次搶看瑞士冬奧隊搞笑影片

2018-02-14 16:11

住高級飯店、吃好料 南韓為讓北韓參加冬奧 花了這麼多

2018-02-14 14:16

165億彩券得主要求匿名 官司期間日損利息41萬

2018-02-14 09:15

引擎蓋空中解體 美聯航客機急降檀香山 未傳傷亡

2018-02-14 17:46

江振誠星國餐廳劃句點 粉絲難忘八角哲學

2018-02-15 02:42

台灣小綠人脫單 登上英媒版面

2018-02-14 12:56

借鏡德國統一／梅克爾是德東人 同鄉為何稱她背叛者？

2018-02-14 15:34

【重磅快評】逼宮大戲登場 南非要老酋長提前讓位

2018-02-14 14:12

川普律師認了 曾付錢給艷星

2018-02-14 15:40

泰39種事業外國人不能做 非法導遊最多

2018-02-14 15:06

美通膨警鈴響 Fed恐加快升息

2018-02-15 00:13

教育界再傳性騷 這次是女師控訴高中男

2018-02-14 16:15

杜特蒂爆氣 槓上科威特

2018-02-14 13:16

新幹線零件脫落 JR東日本緊急檢查

2018-02-14 19:41

普林斯頓教授口出種族歧視字眼 引發學術自由爭議

2018-02-14 10:30

3月移民排期 中國出生2種職業移民 前進兩月

2018-02-14 16:19

灣區3男夏威夷溺斃 疑與浮潛面罩有關

2018-02-14 16:13

德抗空汙提案大眾運輸免費搭 卻被臭罵...

2018-02-14 23:31

美記者：美掩飾日731部隊罪行

2018-02-14 14:11

德國對抗空汙 大眾運輸免費搭

2018-02-14 12:54

白宮移改提4大主張 民主黨2度阻撓表決

2018-02-14 16:22

影／金正恩謝南韓款待：印象深刻

2018-02-14 14:21

以色列警方建議起訴內唐亞胡 涉貪的他恐被逼退

2018-02-14 11:46

影／這樣的祖馬非走不可 南非執政黨要總統辭職

2018-02-14 13:48

涉貪腐醜聞 南非總統朱瑪宣布辭職

2018-02-15 05:43

美議員、情報主管：中國獲取技術和智財的策略令人擔憂

2018-02-14 10:04

為搶黃金證書 泰國逾200對情侶漏夜排隊登記結婚

2018-02-14 21:21

不給宣傳 北韓藝術團險罷演

2018-02-14 14:16

美國元月CPI高於預估，美股回跌；可從五個角度觀察

2018-02-14 21:56

5歲兒患血癌 無證爸獲通融留美1年

2018-02-14 16:05

是喜是悲？全球市場漲跌就看今日這個數據

2018-02-14 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top