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妻懷孕子罹癌 追夢人獲准暫留美國

2018-02-13 19:07中央社 鳳凰城12日綜合外電報導

美國移民海關執法局決定，准許「追夢人」（dreamer）貝隆尼斯繼續留在美國一年。他是家中唯一經濟支柱，懷孕的妻子和5個孩子都是美國公民，5歲幼子被診斷出白血病。

哈芬登郵報（HuffPost）和倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，移民暨海關執法局（ICE）發言人歐基夫（Yasmeen Pitts O'Keefe）今天發表聲明說：「斟酌情況後，ICE基於人道理由，給予貝隆尼斯一年暫緩遞解（stay of removal）。」

貝隆尼斯（Jesus Berrones）現年30歲。他住在亞利桑那州，1歲半被父母帶到美國。

他的妻子桑妮雅．貝隆尼斯（Sonia Berrones）9日含淚說：「他是個勤奮工作的人。我們很害怕。孩子們會問我：『爸爸在哪兒？』」

貝隆尼斯19歲時，被查獲持偽造駕照開車，被遣返回墨西哥。後來他兩度非法入境美國，與家人團聚。

他的幼子2016年被診斷出白血病，正接受化療。桑妮雅與貝隆尼斯年初剛結婚。

貝隆尼斯的律師威克斯（Garrett Wilkes）說，美國總統川普去年上台後，當貝隆尼斯前往申請暫緩遞解時，官員告訴他，因為他並非優先遣返者，沒有必要申請。

然而，ICE上個月通知貝隆尼斯，他將被驅逐出境。貝隆尼斯的律師立即申請暫緩遞解，但ICE於8日駁回這項申請。

ICE原本要求貝隆尼斯今天前往移民局，展開遣返程序。

美聯社報導，為避免遭遣返，貝隆尼斯待在亞利桑那州鳳凰城的聯合基督教會「石蔭堂」（Shadow Rock）。美國各地多間教會向面臨遣返命運的移民提供庇護，石蔭堂是其中之一。

ICE在媒體廣泛報導貝隆尼斯處境後，給予他一年暫緩遞解。一年後，貝隆尼斯必須重新提出申請，才能留在美國。

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