被刺扔下車！美19歲女奮力爬行91公尺 死前指認2嫌

2018-02-13 18:37 世界日報 編譯組／利佛摩12日電



19歲女子東灣遇刺，死前指認兩名嫌犯身份。 圖／KTVU 分享 facebook

美國東灣一名年輕女子12日凌晨被人發現在利佛摩（Livermore）一段公路旁爬行，身中多刀的她被送往醫院後仍告不治。

阿拉米達縣警局警官凱利（Ray Kelly）表示，911報案中心12日凌晨約2時接到報案電話，指有一名只有一條手臂的女子倒在利佛摩縣轄區Tesla Road旁，現場離卡內基公園（Carnegie Park）約2哩。

警方表示，受害女子是19歲的曲萊賽（Tracy）居民，她被直升機送往卡斯楚谷（Castro Valley）的伊甸醫療中心（Eden Medical Center）後不久即宣告不治。

凱利說，受害人臨終前向警方透露兇嫌身分，警方循線逮捕了兩名同樣為19歲的嫌犯。

凱利表示：「我在利佛摩警局工作多年，至今僅遇過兩三宗受害人在死亡前指證兇嫌身分的案件，受害人臨終前的指證是非常有力的證據，會被法官視為非常可信的訊息。」

初步調查發現，受害人被嫌犯刺傷後，從汽車中被推出丟棄在路旁，受害人奮力沿著公路爬行約100碼（91公尺）後，被一輛經過的汽車駕駛發現。他表示：「曾有人說受害人只有一隻手臂，這並不正確，她的另一隻手臂當時在她的身下。」

當局表示，兩名嫌犯為一男一女，他們在莫德斯度（Modesto）一處民宅被阿拉米達縣警員逮捕。