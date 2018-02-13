川普兒媳接觸不明粉末送醫 虛驚一場

2018-02-13 05:34 中央社 紐約12日綜合外電報導



美國警方表示，川普總統的兒媳凡妮莎（Vanessa）今天被送到紐約一家醫院以防範未然，因為她家中收到一個「可疑郵件」，內有不明粉末。

警方說，這個郵件是寄送給川普的長子小川普，內有一種不明物質。

警方發言人告訴記者：「這種粉末經過化驗，已確定無害。」