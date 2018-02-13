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矽品董座林文伯提醒政府 台灣不是只有一家台積電

川普揚言 對他國徵貿易互惠稅

2018-02-13 05:35中央社 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普今天揚言對貿易夥伴國採取報復措施，他指控這些國家逍遙法外。

川普對出席白宮基礎建設會議的聯邦、各州和地方官員說：「我們不能繼續被其他國家占便宜。」

他並說：「我們的大筆金錢流入中國、日本和南韓手中，他們都逍遙法外。」

「我們要向其他國家收費，就是那些占美國便宜的國家。其中有些是所謂的盟邦，但他們在貿易方面不是我們的盟邦。」

「所以我們將全力制定互惠稅，在本週和未來數月間，各位將聽到這方面的消息。」

目前並不確定，川普意所何指，白宮官員也尚未回答記者詢問。

川普白宮南韓

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