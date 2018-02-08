親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普要大規模閱兵 美軍著手規劃

2018-02-08 02:15中央社 曼谷7日綜合外電報導

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德。路透資料照片
美國參謀首長聯席會議主席鄧福德。路透資料照片
分享
美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）今天說，總統川普下令舉行閱兵儀式後，軍方正著手規劃。

閱兵常被視為獨裁者耀武揚威的方式，川普這項突破傳統的指示，被外界拿來與獨裁閱兵相提並論。

法新社報導，鄧福德訪問泰國首都曼谷時告訴記者：「我知道總統提出的要求。我們正處於初步規劃階段，以達成總統的指示。」

對川普期待已久的大規模閱兵，鄧福德是首位公開發表談話的美軍高層將領。

白宮昨天證實川普這項指示。

美國通常僅在軍事衝突結束時舉行閱兵儀式，例如前總統老布希（George H.W. Bush）1991年在華府舉行全國勝利閱兵（National Victory Parade），慶祝波斯灣戰爭（Gulf War）結束。

許多美國民眾可能樂見川普這項指示，但批評人士對此表示鄙夷。他們認為除了浪費公帑，還很像獨裁政權會舉辦的儀式。

鄧福德這次訪問軍政府統治的泰國，是他走訪美軍範圍廣大太平洋司令部轄區，長達一週行程的一部分。

他與泰國武裝部隊總司令塔恩查彥（Tarnchaiyan Srisuwan）、國防部長普拉威（Prawit Wongsuwan）和軍政府總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）會面。

2014年政變導致雙方出現裂痕後，華盛頓當局已修復與泰國軍政府的關係。鄧福德說，他期待延續兩國的軍事關係。

鄧福德告訴隨行記者：「他們（泰國）長期以來都是很好的強大夥伴。我們的全球整體戰力，尤其在太平洋地區，仰賴我們的盟國與夥伴網絡。泰國是整體網絡的重要一部分。」

泰國川普美軍
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

洛杉磯時報易主 華裔富豪黃馨祥接手

2018-02-08 02:43

川普想辦大閱兵 被批獨裁又浪費

2018-02-08 00:16

阿縣「托兒早教」過關 逾2萬兒童受惠

2018-02-07 17:38

阿林莫廣場社區 瓦斯外洩居民撤

2018-02-07 17:32

國會議員性騷 未來須付和解金

2018-02-07 17:30

捍衛夢想生 屋崙市長挺「純粹夢想」

2018-02-07 17:06

美鐵行駛中車廂脫落 幸無傷亡

2018-02-07 17:01

美國堵車最烈城市 洛杉磯拔頭籌

2018-02-07 16:55

華裔黃馨祥收購洛時 接近定案

2018-02-07 16:52

川普準備大閱兵 議員批浪費錢

2018-02-07 14:48

經營90年 芝加哥最老中餐館「環球」熄燈

2018-02-07 12:29

對法國閱兵典禮讚嘆 川普早就想閱兵

2018-02-07 10:48

美國法官當眾指出家暴受害者惹議

2018-02-07 10:14

川普想學獨裁國家？ 美國準備閱兵秀肌肉

2018-02-07 09:54

移民政策未達共識？美總統川普稱願讓政府關閉

2018-02-07 09:40

CIA前幹員被控雙面諜 律師：他忠貞愛國

2018-02-07 09:35

假傳教、真綁架賣春？ 喬治亞州大謠言四起

2018-02-07 03:20

《台灣旅行法》：是勝利也是陷阱

2018-02-05 09:11
看更多

熱門文章

地表最難纏的蝦攻陷全歐 「快派強國人嗑光光」

2018-02-07 09:00

川普想學獨裁國家？ 美國準備閱兵秀肌肉

2018-02-07 09:54

美股震盪收高 道瓊創兩年來最大單日漲幅

2018-02-07 07:38

SpaceX火箭首射成功 特斯拉前往火星中

2018-02-07 05:23

南極臭氧層破洞漸修復 但別高興得太早

2018-02-07 11:36

比特幣止跌了！美國監管部門發言穩定民心

2018-02-07 09:04

影／平昌冬奧開幕在即 北韓正妹加油團亮麗登場

2018-02-07 18:07

SpaceX最強重型火箭升空 奔向火星

2018-02-07 08:18

狂瀉逾千點反彈 道瓊收盤大漲567點

2018-02-07 05:45

真的要來了！金正恩胞妹金與正確定出訪南韓冬奧

2018-02-07 15:22

F1廢除舉牌賽車女郎傳統 改賽車小孩上陣

2018-02-07 23:28

連生13兒子 美婦懷14胎為誕女娃

2018-02-07 22:33

影／最強火箭獵鷹重型 成功將特斯拉跑車送上太空

2018-02-07 14:24

人類是man還是people？加國總理遭批「假會」

2018-02-07 09:41

SpaceX火箭發射成功 直奔火星

2018-02-07 14:48

招牌「大麥克」50歲啦！ 麥當勞推限量大麥克三兄弟

2018-02-07 15:08

梅克爾準備痛苦妥協 終結政治僵局

2018-02-07 16:42

投資大亨艾康示警：股市動盪是凶兆 被動投資現泡沬

2018-02-07 16:18

賭場之父永利：大量負面報導 無法再任職

2018-02-07 15:01

川普抓狂中 美中貿易逆差史上新高

2018-02-07 09:39

美防長馬提斯：中俄對美構成巨大威脅

2018-02-07 06:44

影／玄松月率三池淵樂團抵南韓 保守派團體抗議

2018-02-07 13:27

經營90年 芝加哥最老中餐館「環球」熄燈

2018-02-07 12:29

洛杉磯時報易主 華裔富豪黃馨祥接手

2018-02-08 02:43

北法大雪蓋地 交通中斷巴黎700人睡車站

2018-02-07 21:30

狂瀉逾千點反彈 道瓊接近收盤時大漲2%

2018-02-07 04:48

對法國閱兵典禮讚嘆 川普早就想閱兵

2018-02-07 10:48

北韓藝術團抵南韓 被罵「敵人的妓女」

2018-02-07 14:29

股市震盪是全球經濟出問題？將引發擴散反應？

2018-02-07 10:49

馬斯克對手 貝佐斯「藍源」蓄勢待發

2018-02-07 16:34

北韓藝術團郵輪抵南韓遭抗議 平壤痛斥神經病

2018-02-07 13:32

美貿易夥伴 台灣去年排名11

2018-02-07 08:25

美副總統：美將對北韓實施最嚴厲制裁

2018-02-07 21:17

-16℃！兔女郎半裸反皮草

2018-02-07 14:28

厭倦同事嗎？快來應徵極地工作跟企鵝一起上班

2018-02-07 12:36

美股這波股災是修正還是崩盤？要看這兩點

2018-02-07 22:26

移民政策未達共識？美總統川普稱願讓政府關閉

2018-02-07 09:40

全美首發！優步、貝爾聯手將推「空中計程車」

2018-02-07 17:03

影／美股啦啦隊長川普 大跌之後絕口不提股市

2018-02-07 13:56

巴黎大雪艾菲爾鐵塔關閉 遊客只能遠觀

2018-02-07 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top