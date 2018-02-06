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中國旅遊團 巴爾的摩車禍10傷

2018-02-06 14:13世界日報 記者黃伊奕╱紐約報導

一個載有來自中國的十名華裔遊客的旅遊團，在參加縱橫旅遊公司組織的美東線旅遊時，離開紐約三日後，不幸在巴爾的摩發生嚴重車禍，車上12人立即被送往當地醫院接受治療。據悉其中一名七旬長者至今仍在昏迷中，傷勢嚴重，情況不容樂觀。

縱橫集團法務部負責人文博5日表示，作為大旅行社，縱橫對受傷遊客非常關切，第一時間派工作人員到場，自車禍日起主動擔負起出院客人的食宿，至今已負擔了近三周的酒店房間費用，就在醫院邊上三分鐘，也派了工作人員和車輛，每天接家屬往返醫院。值班經理更陪同中國駐美國大使館人員探望親屬，並得到大使館人員認可。

馬里蘭州警方消息，1月17日早7時50分左右，一輛載有十名華裔遊客的旅遊巴士在巴爾的摩Frederick郡15號公路與一輛雪佛蘭產皮卡相撞。當時皮卡出現失靈狀況，穿過道路中間的雙黃線，逆向行駛至對面車道導致車禍發生。當地警長帕克(DaVaughn Parker)表示，除此之外，當日天氣惡劣也是導致車禍發生的原因之一，現在皮卡車司機因未能及時降低車速而被起訴。

據知情人透露，車上乘客全部來自中國，連同司機共12人全部被送往醫院，還包括兩名七旬長者，其中一人至今未能甦醒，另一名長者雙手骨折，其女兒也因車禍受傷。

文博說，根據警察報告，皮卡司機在馬里蘭境內15號南向高速公路上突然調頭，撞上原本北向的旅遊巴士。「我們對皮卡司機的魯莽駕駛感到氣憤，希望對方能承擔應盡的義務。縱橫作為大公司，雖在這件意外中也是受害者，但一定以客為本，服務好所有客人。」

車禍紐約華裔

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