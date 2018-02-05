紐約華埠驚魂 休旅車倒車撞餐館

2018-02-05 13:49 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 ╱紐約報導



餐館外牆被撞至陷入。（記者洪群超/攝影） 分享 facebook

紐約曼哈頓華埠4日中午發生驚人一幕，一輛休旅車倒車時突然衝上人行邊道，不但撞斷巴士站牌，還一路橫衝，直到撞上街邊餐館外牆才停住。事發時為中午時分，行人眾多，所幸除了一名行人受輕傷外，未造成更多人員傷亡。而遭飛來橫禍的餐館外牆破裂，被迫臨時停業，接受紐約市樓宇局對樓梯損壞的檢修。

4日上午11時20分許，在周末行人如織的華埠且林士果，一輛倒車中的休旅車疑似操作失誤，突然加速衝上人行道，撞倒路旁賭巴站牌後仍繼續倒行，直至猛撞上且林士果9號合誠茶樓外牆才停住。圍觀路人隨即報警。

肇事休旅車左側倒車鏡斷裂掉落地上，車後箱撞到牆上損壞嚴重，車體也因猛烈撞擊而起火冒煙，所幸迅速趕到的消防人員馬上將火撲滅，一名受輕傷的行人也被立即送醫治療。事故發生全程雖驚心動魄，所幸未造成嚴重人員傷亡。

餐館旁的藥房工作人員鄺先生表示，事發時店裡聞到一股燒焦味，到店外看到該撞上餐館外牆的休旅車有火冒出。旁邊珠寶行工作人員陳先生則表示，不一會兒便有大批警車、消防車和救護車趕來，很快處理完事故、把肇事車輛拉走。陳先生指出，該位置平常為賭巴上下客的泊車點，當時所幸沒有賭巴，也未有上下車乘客，否則後果不堪設想。

無端遭此飛來橫禍的合誠茶樓一面外牆被嚴重撞裂，被迫停業。警方直至4日下午仍用警戒線將事故現場的人行道圍住，行人需繞行。市樓宇局檢查員也到場，將事故對樓體造成的損壞拍照取證及評估。一名現場檢查員指出，僅為外牆牆體受損，對整棟樓應影響不大。