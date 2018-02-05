美議員：開除查通俄執法官員恐引發對立

2018-02-05 13:45 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



美國民主黨人今天警告總統川普，開除調查川普陣營是否與俄羅斯掛鉤的高階執法官員，恐引發危險「對立」；共和黨國會議員也說，調查應不受阻礙地進行。

法新社報導，此前兩天，共和黨領導的眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）公開一份解密備忘錄，內容宣稱民主黨資助的研究報告促使美國聯邦調查局（FBI）監控前川普陣營幕僚裴基（CarterPage）。

民主黨人堅決反對公開這份備忘錄，主張此舉「蓄意使人誤解」，且可能意欲為川普解僱高階官員鋪路及破壞特別檢察官穆勒（Robert Mueller）領導的俄羅斯干預美國大選調查。

高迪（Trey Gowdy）、史都華（Chris Stewart）、賀德（Will Hurd）和溫斯翠普（Brad Wenstrup）4名情報委員會共和黨籍成員今天表示，不該讓這份備忘錄破壞穆勒調查，顯示共和黨內也慢慢出現不同聲音。

民主黨參議院第2號人物杜賓（Dick Durbin）今天警告，川普針對參與調查的高階執法官員做出任何舉措，都可能招致嚴重後果。

杜賓在美國有線電視新聞網（CNN）週日談話性節目「美國國情」（State of the Union）說：「假如總統採取那種極端立場，屆時的問題會是參眾兩院多數共和黨人是否會站出來力挺法治和憲法。」

他說：「假如總統採取這類極端舉措，我擔心可能引發美國不必要的對立。」

杜賓也對FBI向特別法院申請授權監控裴基時，並未告知這項要求有部分是根據民主黨資助檔案的說法提出質疑。

情報委員會資深民主黨議員希夫（Adam Schiff）今天堅稱，「法院獲悉其中包括政治行動者」。