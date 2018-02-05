擅闖樓頂拍MV 華裔說唱歌手等44人被捕

2018-02-05 13:46 世界日報 記者 世界日報 記者 朱蕾 ╱紐約報導



余雷蒙等40餘人在樓頂拍音樂錄影帶時被捕。(取自China Mac臉書) 分享 facebook

華裔說唱歌手余雷蒙(Raymond Yu，音譯，藝名China Mac)3日晚在曼哈頓下東城一棟政府樓樓頂拍音樂錄影帶時，涉嫌非法闖入，一行共44人被捕，警方還在現場發現真槍和仿真槍。

警方表示，3日晚，警員看到一群人未經授權，上到位於曼哈頓Baruch Drive 95號的勃魯克政府樓(Baruch Houses)樓頂，幾次要求他們下來未果。37名男性和七名女性隨後被警方逮捕，有超過40人被控非法闖入(trespassing)，其他人被控非法噱頭(illegal stunt)。警員還在大樓樓頂發現兩把仿真槍和一把真手槍。

警方指出，拍攝活動的組織者為余雷蒙，這名說唱歌手1日在臉書上發出的一段視頻，看起來也是在屋頂上拍的。

余雷蒙4日在紐約刑事法院過堂，被控非法集會、非法闖入、無秩序行為(disorderly conduct)等罪名，目前保釋在外，下次開庭時間為16日。被捕的44人中的33人被開出輕罪出庭傳票(Desk Appearance Ticket，簡稱DAT)。

余雷蒙曾為紐約華人幫派Ghost Shadows的成員，2003年在曼哈頓華埠一家夜店的後院，因向對手開槍而入獄十年，造成對方身體部分癱瘓。

紐約市房屋局(NYCHA)發言人表示：「住戶的安全和保障是我們的首要任務，我們正在與執法部門合作，盡快將此事調查清楚。」