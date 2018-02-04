親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

噓! 這九件事不准說　川普迄今不願公開的秘密

2018-02-04 00:02經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

美國總統川普上周批准公開一份通俄門調查備忘錄，大眾聽見白宮白宮幕僚長凱利（John Kelly）指「總統希望一切公開」的說法，或許會以為川普擁抱資訊透明，然而實際上CNBC網站指出，川普有許多不願公開的資訊，包括下列九件事：

1.所得稅申報

儘管川普是史上最有錢的總統參選人之一，不過他還是打破了40年來參選人自願透明的做法，2016年競選期間拒絕公布所得稅申報表。迄今川普仍宣稱他不能公開申報表，原因是在稽核中。但專家說，每個美國公民任何時間都能公開自己的所得稅申報表。

2.白宮訪客清單

在歐巴馬擔任總統的八年間，白宮一共公布了超過1,600名獨立訪客的清單，從說客、將軍到明星都有。但川普當政的白宮去年4月宣布終止這項做法，理由是「維護國安」。

3.川普名下飯店來自外國政府的獲利

在川普就任前，他的律師曾承諾，川普名下的飯店會把來自外國政府的獲利捐給慈善機構，然而至今他已上任一年，卻還沒捐出半毛錢，甚至獲利來源是哪些政府都還不清楚。

4.川普在他的私人海湖莊園中做些什麼事？

白宮新聞室可能會堅稱，川普前往佛州度假莊園時仍在工作，但外界肯定會質疑。例如白宮新聞官員在去年感恩節前一天告訴記者，川普將不會放鬆度假，已有滿滿的會議與電話行程。但她的話才說完一小時，川普就去打高爾夫球了。

5.川普就職委員會多出的千萬美元資金何去何從？

川普的就職委員會籌得1,070萬美元，創歷任總統以來最高，但後來何去何從迄今尚未曝光。記者詢問委員會後所得的答案僅是「不願置評」。

6.川普外圍組織「美國優先政策」的金主是誰？

川普主要的影響團體、非營利組織「美國優先政策」，目前積極為川普的施政理念打廣告、影響社群媒體，但誰是資助者？無人清楚。相形下，歐巴馬每一季都會公布他的外部團體捐增者名單。

7.究竟是誰在近期向川普買了房地產

川普上任以來，據報導已出售價值逾3,500萬美元的房地產，但多數都是賣給身分不公開的人士或機構。今日美國報上月揭露，光在拉斯維加斯，川普就賣出41棟豪宅，但買方多數都是用有限責任公司的名義買進。

8.義工與職員對川普與川普家人、企業的真實想法

每個參與川普總統競選活動的工作人員，包括義工，據傳都被要求簽下保密協定，而且效力長達終身，藉此堵住「悠悠之口」。

9. 川普和AV女優「暴風女丹妮爾」（Stormy Daniels）究竟是否有一腿？

AV女優丹妮爾曾爆料，川普2006年和她在一個高爾夫球渡假地「有染」，但華爾街日報報導丹妮爾在2016年選前已獲得川普律師委任轉交的13萬美元封口費。

川普有許多不願公開的秘密。（圖／路透）
川普有許多不願公開的秘密。（圖／路透）
分享

川普白宮房地產
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

「超級病假星期一」 全美1400萬人 這天假裝生病

2018-02-03 14:27

影／三個女兒都受害！怒爸欲當庭找體操淫醫算帳

2018-02-03 17:26

反擊備忘錄 民主黨諷：共和黨只為保護川普

2018-02-03 16:21

川普劍指FBI 打擊三權分立

2018-02-03 16:20

「通俄案」調查備忘錄公開 雙方人馬找到攻擊彈藥

2018-02-03 16:19

影／通俄備忘錄公布 川普砲打FBI與司法部

2018-02-03 14:55

通俄門備忘錄揭FBI 靠問題檔案索監聽

2018-02-03 14:49

影／川普首份國情咨文 疾呼「新美國時刻」

2018-02-03 14:46

解密通俄門備忘錄／FBI、司法部濫權監聽 川普批恥辱

2018-02-03 13:09

北美本季流感疫苗無用 雞蛋害的？

2018-02-03 13:07

美國虐童死亡人數飆高 78％是父母下手

2018-02-03 13:06

3愛女都遭性侵 心碎父法庭怒打狼醫

2018-02-03 13:04

美國最老核電廠營運成本過高 提前1年關門

2018-02-03 13:04

通俄門備忘錄再掀波濤 重點一次看

2018-02-03 12:31

民主黨警告 開除司法高層將釀憲政危機

2018-02-03 12:19

孕婦高空緊急生產 醫師用鞋帶綁臍帶拖出胎盤

2018-02-03 11:50

通俄門備忘錄解密 川普與司法對抗升溫

2018-02-03 11:16

美國虐童死亡人數上升 年增7%

2018-02-03 11:11

通俄門風暴將至 恐現川普版水門案

2018-02-03 10:42

受通俄調查所累 美駐星大使盼撤提名

2018-02-03 08:05

趙美心聲明：川普移民改革方案將使合法移民減半

2018-02-03 06:39

影／三女兒都遭性侵 父在法庭企圖攻擊狼醫

2018-02-03 05:09

「通俄門」調查敏感備忘錄 川普批准公布

2018-02-03 03:27

CNN：川普正在衝擊美國的三權分立

2018-02-03 00:01

機密備忘錄 會讓FBI局長、美司法部副部長下台嗎？

2018-02-02 23:41

白宮將公布通俄門機密備忘錄 FBI、民主黨反對無用

2018-02-02 23:39

擔心川普衝動叫戰 五角大廈拒絕提供更多對北韓選項

2018-02-02 23:00

川普又對部下放冷箭 批FBI、司法部對付共和黨

2018-02-02 22:54
看更多

熱門文章

影／三女兒都遭性侵 父在法庭企圖攻擊狼醫

2018-02-03 05:09

財報利空和憂慮升息 美股重挫、道瓊暴跌665點

2018-02-03 06:19

孕婦高空緊急生產 醫師用鞋帶綁臍帶拖出胎盤

2018-02-03 11:50

澳洲男參與盲婚節目 初見新娘面如死灰

2018-02-03 22:21

影／三個女兒都受害！怒爸欲當庭找體操淫醫算帳

2018-02-03 17:26

道瓊單日摔666點 9年來最大

2018-02-03 13:20

趙美心聲明：川普移民改革方案將使合法移民減半

2018-02-03 06:39

考古重大發現 馬雅文明「特大都市」重現

2018-02-03 23:09

北韓去年靠偷運煤賣飛彈 大賺近2億美元

2018-02-03 17:36

文在寅敢搭自駕車上高速公路 成全球領袖首位

2018-02-03 17:20

「超級病假星期一」 全美1400萬人 這天假裝生病

2018-02-03 14:27

「川普檔案」作者是超級情報員？他揭發了俄影響西方選舉

2018-02-03 17:13

美加本季流感疫苗只有10%有效 要怪雞蛋

2018-02-03 11:09

美國最老核電廠 提前一年關門

2018-02-03 09:00

輸人不輸陣？南韓平昌冬奧準備11萬個保險套

2018-02-03 09:52

憂通膨及升息快 美股2年最大單週跌幅

2018-02-03 09:18

不想制式婚禮 南韓新人追求個人風格

2018-02-03 13:22

提高平均薪資 星國砸千億台幣補貼企業加薪

2018-02-03 11:36

川普未見備忘錄就決定公開 閱後批「沒爆點」

2018-02-03 16:03

利空襲 美股道指盤中重挫2%

2018-02-03 04:01

影／英國不當廣告引3萬件投訴 速食業者第一名

2018-02-03 09:37

通俄門風暴將至 恐現川普版水門案

2018-02-03 10:42

「通俄門」調查敏感備忘錄 川普批准公布

2018-02-03 03:27

日本越童被殺案 家屬求盼嫌死刑引爭議

2018-02-03 12:01

杜特蒂：若推聯邦制失敗 將試一國兩制

2018-02-03 14:09

美國白人教師為了解釋奴隸制 踩到黑人學生身上

2018-02-03 22:16

UN：北韓可能使用日製起重機搬運彈道飛彈

2018-02-03 23:10

噓! 這九件事不准說　川普迄今不願公開的秘密

2018-02-04 00:02

雇用「自己」！這張面具能讓「分身」替你赴約、開會…

2018-02-03 09:43

強制全歐盟商場捐剩食 百萬連署支持

2018-02-03 22:33

傳教廷準備歷史性讓步 承認陸任命主教

2018-02-03 02:58

與學生傳出性醜聞 美高中校長自殺身亡

2018-02-03 10:53

影／通俄備忘錄公布 川普砲打FBI與司法部

2018-02-03 14:55

以色列纜車入東耶路撒冷 歐盟轟：去巴人化

2018-02-03 16:26

通俄門備忘錄解密 川普與司法對抗升溫

2018-02-03 11:16

通俄門備忘錄再掀波濤 重點一次看

2018-02-03 12:31

民主黨警告 開除司法高層將釀憲政危機

2018-02-03 12:19

受通俄調查所累 美駐星大使盼撤提名

2018-02-03 08:05

3愛女都遭性侵 心碎父法庭怒打狼醫

2018-02-03 13:04

北美本季流感疫苗無用 雞蛋害的？

2018-02-03 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top