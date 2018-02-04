噓! 這九件事不准說 川普迄今不願公開的秘密

2018-02-04 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



美國總統川普上周批准公開一份通俄門調查備忘錄，大眾聽見白宮白宮幕僚長凱利（John Kelly）指「總統希望一切公開」的說法，或許會以為川普擁抱資訊透明，然而實際上CNBC網站指出，川普有許多不願公開的資訊，包括下列九件事：

1.所得稅申報

儘管川普是史上最有錢的總統參選人之一，不過他還是打破了40年來參選人自願透明的做法，2016年競選期間拒絕公布所得稅申報表。迄今川普仍宣稱他不能公開申報表，原因是在稽核中。但專家說，每個美國公民任何時間都能公開自己的所得稅申報表。

2.白宮訪客清單

在歐巴馬擔任總統的八年間，白宮一共公布了超過1,600名獨立訪客的清單，從說客、將軍到明星都有。但川普當政的白宮去年4月宣布終止這項做法，理由是「維護國安」。

3.川普名下飯店來自外國政府的獲利

在川普就任前，他的律師曾承諾，川普名下的飯店會把來自外國政府的獲利捐給慈善機構，然而至今他已上任一年，卻還沒捐出半毛錢，甚至獲利來源是哪些政府都還不清楚。

4.川普在他的私人海湖莊園中做些什麼事？

白宮新聞室可能會堅稱，川普前往佛州度假莊園時仍在工作，但外界肯定會質疑。例如白宮新聞官員在去年感恩節前一天告訴記者，川普將不會放鬆度假，已有滿滿的會議與電話行程。但她的話才說完一小時，川普就去打高爾夫球了。

5.川普就職委員會多出的千萬美元資金何去何從？

川普的就職委員會籌得1,070萬美元，創歷任總統以來最高，但後來何去何從迄今尚未曝光。記者詢問委員會後所得的答案僅是「不願置評」。

6.川普外圍組織「美國優先政策」的金主是誰？

川普主要的影響團體、非營利組織「美國優先政策」，目前積極為川普的施政理念打廣告、影響社群媒體，但誰是資助者？無人清楚。相形下，歐巴馬每一季都會公布他的外部團體捐增者名單。

7.究竟是誰在近期向川普買了房地產？

川普上任以來，據報導已出售價值逾3,500萬美元的房地產，但多數都是賣給身分不公開的人士或機構。今日美國報上月揭露，光在拉斯維加斯，川普就賣出41棟豪宅，但買方多數都是用有限責任公司的名義買進。

8.義工與職員對川普與川普家人、企業的真實想法

每個參與川普總統競選活動的工作人員，包括義工，據傳都被要求簽下保密協定，而且效力長達終身，藉此堵住「悠悠之口」。

9. 川普和AV女優「暴風女丹妮爾」（Stormy Daniels）究竟是否有一腿？