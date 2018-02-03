通俄門備忘錄再掀波濤 重點一次看

2018-02-03 12:31 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



在美國總統川普授權下，國會今天公布一份具高度爭議的共和黨備忘錄，指稱聯邦調查局（FBI）和司法部在監聽川普競選陣營一名幕僚時濫用職權、通俄案調查帶有反川普偏見。

●為什麼有這備忘錄？

備忘錄聚焦於法院批准對裴基（Carter Page）監聽一事。川普競選團隊的外交政策顧問裴基，遭聯邦調查局（FBI）以電子監聽。

這份4頁的備忘錄指稱，FBI和司法部於2016年使用一份由民主黨資助、無事實根據的研究報告，取得「外國情報監聽法」（FISA）許可令監聽與俄國有廣泛接觸的裴基。

備忘錄指控，FBI與司法部能取得監聽許可，有部分依據是來自川普對手希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）陣營資助的史蒂爾檔案，但他們卻未向法院說明這點。

備忘錄還指出，彙整川普與俄羅斯接觸檔案的前英國情報員史蒂爾（Christopher Steele）曾告訴司法部高階官員說，他「不顧一切」要讓川普落選。

FISA監聽聲請令與後續3次聲請延長令，是由數名前任或現任司法部與FBI最高層官員簽署，備忘錄認為這等於表示他們接受了監聽聲請理由中令人難以接受的薄弱基礎。

●川普為什麼想公布？

川普批准公開備忘錄，他說這能呈現在司法部與FBI高層當中存在偏袒民主黨的成見。

談到備忘錄內容的時候，川普說：「我認為這很可惡，現正發生在我們國家的事是一大恥辱。」他還說：「許多人應該感到羞愧。」

支持備忘錄公開的共和黨人表示，這能揭發FBI與司法部的瀆職與政治偏見。

●FBI反對公布備忘錄

FBI反對發布備忘錄，並警告關鍵事實遭到省略。FBI幹員表示他們「沒有，也不會允許黨派色彩影響手上的工作」。FBI局長瑞伊（Christopher Wray）寫給部屬的一封電子郵件說：「話誰都會說，但你的工作要能禁得起考驗。」

「我堅信我們都有共同決心，獨立自主並依規定做好工作。我與你們站在一起。」

去年5月遭川普開除的FBI前局長柯米（JamesComey）在推特上指備忘錄「不實且誤導」。

●民主黨反控共和黨護航川普

民主黨方面認為，備忘錄扭曲了高度敏感的機密資料，意圖破壞特別檢察官穆勒（Robert Mueller）主持的調查。穆勒在2017年5月接手通俄門案。

民主黨警告川普，不要拿備忘錄當作「擋箭牌」用來開除司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）及穆勒。羅森斯坦任用穆勒，並且督導通俄門調查。

眾議院情報委員會資深民主黨議員希夫（AdamSchiff）說，備忘錄排除並扭曲了許多聲請外國情報監聽法許可的關鍵資訊，「共和黨發表這個文件的唯一目的就是護航白宮、保護川普」。

●後續效應

受委託製作這份備忘錄的共和黨籍眾議院情報委員會主席努尼斯（Devin Nunes）說，這顯示通俄門調查「嚴重違背」公眾信賴，他希望藉此引發改革。被監聽的當事人裴基表示，接下來將根據這份備忘錄，對司法部採取法律行動。

民主黨國會議員警告，川普如果開除羅森斯坦、穆勒及司法部其他高層會引發憲政危機，「我們會認定此一莫須有舉動，是通俄調查裡意圖妨害司法」。