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民主黨警告 開除司法高層將釀憲政危機

2018-02-03 12:19中央社 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普批准公開一份共和黨機密備忘錄並指控司法部與FBI對他有偏見後，國會今天釋出這份指通俄調查濫權的備忘錄。民主黨警告川普若開除司法高層，將引發憲政危機。

法新社報導，川普再度卯上美國的最高執法單位。白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）在一封附加於公開備忘錄的信裡指出，川普授權將備忘錄解密「是鑒於備忘錄涉及重大公共利益」。

撰寫備忘錄的共和黨籍聯邦眾議院情報委員會主席努尼斯（Devin Nunes）在一份聲明中說：「委員會發現有嚴重違反公眾信任的情事，當重要機構的官員因政治目的而濫權時，美國民眾有權知道。」

根據備忘錄，情報委員會表示他們的調查，發現「用以保障美國民眾免於監控法遭濫用的法律程序，遭嚴重破壞」。

川普決定備忘錄解密，引發聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）會否上任僅6個月就下台的揣測，而調查通俄案特別檢察官穆勒（RobertMueller）的職務也可能不保。

民主黨人指控川普的最終目標是司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）。在司法部長塞申斯（JeffSessions）迴避督導通俄案調查後，負責督導通俄案調查的羅森斯坦成了唯一能動穆勒的人。瑞伊與羅森斯坦今年初為了備忘錄一事，雙雙卯上努尼斯與白宮。

暴跳如雷的民主黨警告川普，開除調查通俄案的特檢穆勒，將是「憲政危機」。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院少數黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）以及其他8名重量級民主黨人在一份聲明裡說：「我們要知會您，我們會把這類莫須有的舉動，認定是妨害通俄案司法調查。」

聲明說：「開除羅森斯坦、司法部領導階層或穆勒，會導致自週六夜大屠殺以來所未見的憲政危機。」所謂週六夜大屠殺，指的是美國前總統尼克森在水門案醜聞期間下令開除多名司法官員。

去年因拒絕表明忠於川普而遭開除的前FBI局長柯米（James Comey），也在備忘錄公開後推文道：「就這樣？」

「不誠實與充滿誤導的備忘錄，損及眾院情報委員會、摧毀與情報圈的信任、破壞與外國情報監聽法（FISA）法院的關係，且令人無法接受地曝露一位美國公民的機密調查，這是為了什麼？司法部和FBI必須繼續做好自身工作。」

川普民主黨FBI
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