CNN：川普正在衝擊美國的三權分立

2018-02-03 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普即將公布指陳聯邦調查局（FBI）調查通俄案時濫權監控的爆炸性備忘錄，美國有線電視新聞網（CNN）分析公布備忘錄的長短期影響，認為聯調局局長雷伊可能因不再受川普信任而辭職，特別檢察官穆勒和司法部副部長羅森斯坦的公信力可能也會遭受打擊，長遠而言，聯調局的公信力和美國的三權分立也都可能受到波及。

●雷伊會掛冠而去嗎？

CNN引述消息人士說法報導，FBI局長雷伊既已公開強烈反對公布這份備忘錄，如果總統川普執意公布，白宮資深官員擔心雷伊會掛冠而去。如果雷伊真的辭職，川普實際上就是第二次因為政治歧見趕走聯調局長。第一次是去年將柯米革職。法律規定聯調局局長任期十年，就是要避免受到政治鬥爭。

倘若雷伊辭職，想必是因為不再獲得任命他的總統川普信任，可能也想凸顯川普企圖破壞聯調局獨立地位的事實。

如果雷伊沒有辭職，可能是認為此事沒有嚴重到必須辭職以明志的地步，此外雷伊也可能認為他離職後川普勢必會讓更聽話的人上台。

美國國家廣播公司（NBC）一日報導，雷伊並無辭職的打算。

●公布備忘錄會打擊穆勒或羅森斯坦嗎？

民主黨人認為，公布備忘錄就是為了打擊特別檢察官穆勒。民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員奎格利說：「我們都認為共和黨想損傷穆勒調查工作的公信力。」

此外，由於司法部長塞辛斯自請迴避，副部長羅森斯坦指派穆勒為特別檢察官調查川普競選陣營通俄案，川普如果公布備忘錄，就有藉口攻擊羅森斯坦，而且可能進一步將他趕下台。據說川普曾跟他的顧問說，這份備忘錄讓他有理由把羅森斯坦趕走。若真如此，川普正好可以讓更聽話的人來管穆勒。

●公布備忘錄會造成哪些長遠的影響？

眾院情報委員會共和黨籍主席努尼斯跟白宮聯手打擊聯調局和司法部，影響既深且遠，一方面，可能損及大眾對聯調局的信任，另一方面，美國的三權分立和情報委員會監督情報工作的角色也會大受質疑，此外，眾院共和黨人最終會不會採納穆勒的建議，在必要時讓川普承擔法律責任，也令人懷疑。