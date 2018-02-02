擔心川普衝動叫戰 五角大廈拒絕提供更多對北韓選項

2018-02-02 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韻涵 ╱即時報導



美國白宮近來對國防部拒絕提供更多對抗北韓的軍事選項深感失望，顯示白宮與國防部對北韓問題看法分歧。

紐約時報引述官員說法報導，國安顧問麥馬斯特認為，美國須有完善的軍事計畫，川普總統對北韓的警告才會具有可信度。但國防部擔心，白宮亟欲對北韓採取軍事選項，恐引來災難，若給川普太多軍事選項，恐將提高他真正採取行動的機率。

美國原內定出使南韓的車維德疑因反對川普對北韓動武而出局的新聞本周曝光後，白宮與國防部之間的緊張關係也隨之檯面化。但官員說，雙方分歧早在北韓2017年7月試射射程恐達美國的洲際彈道飛彈（ICBM）時即出現。當時，國安會議召集防長馬提斯、國務卿提勒森等人開線上會議；國安顧問麥馬斯特離開後，馬提斯與提勒森在未察覺其他人還在線上的情況下，對國安會議就對抗北韓召開一系列會議有所抱怨，提勒森認為這是白宮漸趨好戰的跡象；兩人的對話都被未下線的人聽見了。