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川普發表國情咨文 追夢人坐前排聆聽

2018-01-31 10:34中央社 華盛頓30日綜合外電報導

川普。歐新社
川普。歐新社
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美國總統川普今天發表國情咨文演說，數十名處於「法律未決狀態」的移民坐在前排聆聽，2歲時隨父母抵美、名叫「美國」（America）的年輕教師便是其中之一。

法新社報導，川普在國會眾議院大廳的國會聯席會議上發表國情咨文，來自智利、瓜地馬拉、墨西哥和南韓的移民與美國國會議員、高階政府及軍事官員、最高法院法官和外國大使一同出席。

演說內容料將觸及引發分歧的移民議題，與此同時，白宮和國會苦於就非法移民的命運達成協議，使得大約70萬名童年時期非法抵美、俗稱「追夢人」的移民面臨失去保護身分的風險。

國會西裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）主席葛里向（Michelle Lujan Grisham）說，對追夢人支持者來說，讓移民露臉的目的很單純，就是「確保總統看見這些對每天我們社會做出貢獻的年輕臉孔」。

美國．莫雷諾．希梅內斯（America Moreno Jimenez）2歲時隨父母從墨西哥抵達美國，如今在北卡羅來納州擔任公立學校教師，對她而言，這是與自身密切相關的一刻。

假如國會未通過童年抵達者暫緩驅逐辦法（DACA）修正案，像美國這般數以千計追夢人，將面臨驅離出境的威脅。川普去年9月宣布終止DACA計畫，這項計畫將於今年3月5日到期。

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