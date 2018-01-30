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紐時專欄作家列川普干預司法10罪狀 罪證確鑿應遭彈劾

2018-01-30 09:45聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社
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紐約時報專欄作家萊恩哈特（David Leonhardt）撰文指出，美國民主和共和兩黨都不打算彈劾總統川普──執政的共和黨對此當然毫無興趣，民主黨專注於重掌國會，不看好彈劾有利他們爭取選票──但若不考慮政治實務，川普妨礙司法公正已有相當明確的證據，他以公開資訊列舉出十大罪狀。

1.2017年1月27日白宮晚宴，川普要求時任聯邦調查局局長的柯米承諾效忠自己，柯米當時督導調查川普競選團隊。

2.2月14日，川普單獨見柯米，叫他「放手」別再調查已辭職的前國安顧問佛林。

3.3月22日，川普支開白宮簡報會的眾人，以便私下要求國家情報總監科茨和中情局局長龐培歐，說服柯米停止調查佛林。

4.3月和4月，川普打電話給柯米，要他讓調查「撥雲見日」。

5.5月9日，川普開除柯米。5月10日，川普告訴俄羅斯官員，開除柯米已移除通俄門案的沉重壓力。5月11日，他告訴全國廣播公司新聞網，開除是因為「俄羅斯的事」。

6.5月17日，司法部任命穆勒接手俄羅斯案調查後不久，川普痛斥司法部長塞辛斯「不忠」。

7.6月，川普為重掌通俄門案調查進展，一度下令開除穆勒，白宮法律顧問反對。

8.7月8日，川普協助他兒子小川普擬定不實公開聲明，指2016年和一位俄羅斯律師會面，是為了討論兒童領養政策。小川普稍後承認是討論俄國持有的希拉蕊・柯林頓的黑資料。

9.7月26日，川普推特發文呼籲開除聯調局副局長麥凱博，後者能證實柯米和川普的談話。

10.同尼克森的彈劾原因，川普「為欺騙美國民眾，做虛假誤導的公開聲明」。其中，有關美國情報機構對俄羅斯干預2016大選的結論，川普一再做出不實聲明。

萊恩哈特說，妨礙司法公正取決於當事人意圖，上述各點揭露川普有不良意圖。川普很清楚他的作為錯誤：他嘗試影響調查前會清場；他叫兒子扯謊；他自己也撒謊。

萊恩哈特提出「總統可否利用職權將自己置於法律之上」的問題。他說川普可能不會很快面臨彈劾， 或甚至完全不會被彈劾，但美國選民、國會議員和川普幕僚都該誠實面對：他的作為確已干預司法。

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