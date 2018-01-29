拼期中選舉 保守派砸大錢宣揚川普政績

2018-01-29 21:21 中央社 加州印地安泉28日綜合外電報導



美國總統川普。歐新社 分享 facebook

由於民主黨在去年特別選舉和州選舉中表現亮眼，保守派組織柯克網絡擔心民主黨乘勝追擊，準備花4億美元在國會期中選舉上，大肆宣揚共和黨總統川普的稅改政績。

柯克網絡（Koch network）是美國億萬富豪兄弟檔查爾斯‧柯克和大衛‧柯克（Charles and David Koch）支持的保守派附屬組織。

路透社報導，柯克網絡週末在加州印地安泉召開年度捐贈者會議，慶祝川普執政下的政策勝利，例如稅改。但是興高采烈之餘，不免擔心11月國會期中選舉結果可能危及保守派主張的推動。

根據與會的柯克網絡幹部向媒體發布的簡報，柯克網絡因此計畫為柯克兄弟花費空前的金額，向選民推銷稅改的好處，以保有共和黨在參眾兩院擁有的多數黨地位。

歷來，在新總統選出後，執政黨通常都會在國會期中選舉丟掉席次。今年，共和黨的不安因川普執政而惡化。在去年的特別選舉和州選舉中，由於川普執政混亂，有助於激起民主黨和獨立選民出來投票。

柯克網絡成員草根政治組織「繁榮美國」總裁菲利普斯（Tim Phillips）表示：「這將是十分具有挑戰性的環境。」「毫無疑問，左派受到激勵。」

柯克網絡幹部說，柯克網絡準備在國會期中選舉花費高達4億美元，較2016年國會選舉增加60%。