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抗中國顧資安 美政府研擬建構5G網路

2018-01-29 09:04中央社 華盛頓28日綜合外電報導

美國政府高階官員今天表示，總統川普國安團隊正研擬抗衡中國之策，包括由美國聯邦政府建構超快速5G無線網路。

路透社報導，這名官員證實了Axios.com傳出的風聲，這個選項正由政府較低層級的部門討論中，預計在6到8個月後，交給川普定奪。

這名官員匿名表示：「我們希望建構安全的5G網路，政府必須與企業合作，找出最佳方法。」

川普國安

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