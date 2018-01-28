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共和黨全委會財務主席涉性侵 美媒：川普准辭

2018-01-28 20:13中央社 華盛頓27日綜合外電報導

拉斯維加斯賭場大亨永利遭媒體揭露數十年來性侵和性騷擾女員工，已在今天辭去共和黨全國委員會財務主席職位。美聯社報導，一名熟悉內情的人士指出，川普批准永利辭職。

永利（Steve Wynn）是共和黨的大金主，他在川普執政第一年協助共和黨全國委員會（RepublicanNational Committee, RNC）募得超過1億3000萬美元。

根據聯邦選舉委員會（Federal ElectionCommission）資料，永利獲川普拔擢領軍共和黨全國委員會募款工作，他去年捐款超過60萬美元給共和黨。

自2013年以來，永利捐款近240萬美元給共和黨候選人和全美各地共和黨組織，其中包括2017年特別選舉當選人以及數十個共和黨州委員會。

去年秋天好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（HarveyWeinstein）遭揭露涉及性騷擾和性侵醜聞後，針對媒體、演藝圈和政治知名人物的不當性行為指控如滾雪球般愈滾愈大，永利成為最新一位遭到指控的人。

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna RomneyMcDaniel）和其他官員去年秋天指出，哈維溫斯坦一直是民主黨的大金主，其中包括捐款給2016年民主黨總統提名人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

去年10月初，麥丹尼爾推文說，如果民主黨全國委員會（Democratic National Committee, DNC）「真誠地為女性挺身而出，如他們所言所行，就應該不假思索地退回哈維溫斯坦的捐款」。

共和黨全國委員會迄今尚未表示是否要退回永利的捐款。

根據華爾街日報報導，離職員工表示，她們知道永利的權力，加上心裡清楚自己的薪水在拉斯維加斯數一數二，於是當永利提出非分要求時，她們心中產生一種依賴和遭脅迫的感受。

一名已離職的女按摩師指控，永利曾要求為他手淫。這名女按摩師說，因為他是老闆，她必須配合。

另一名前員工指控，永利一邊手淫，一邊說他想要她如何配合，並一度抱住她，要她親吻他。

永利渡假村集團（Wynn Resorts Ltd）全球共有2萬3000名員工。永利本人否認指控，並說前妻伊蓮（Elaine Wynn）教唆他人提出這些指控，作為「可怕又下流的訴訟」一部分，以求修改離婚協議。

永利集團也譴責伊蓮，並說公司熱線並未接到任何投訴。

華爾街日報在報導中訪問超過150位永利集團員工和前員工。

這是美國爆發一連串性騷擾或性侵醜聞以來，第一次有大型上市公司執行長和創辦人遭到指控。華爾街日報揭露後，永利集團股價暴跌7.8%。

華爾街日報報導26日見刊後，美國總統川普一度在推特帳號上按「讚」，但到了27日早上又取消了。川普或是他的幕僚為何按「讚」，目前並不清楚。

川普喜歡在推特上貼文宣布重要決策或是針砭時事，贏得「推特總統」稱號，但他鮮少在推特上按讚。這次按讚是他僅有的第25次。

賭城拉斯維加斯的賭場大亨史蒂夫．韋恩（Steve Wynn），被華爾街日報爆料是...
賭城拉斯維加斯的賭場大亨史蒂夫．韋恩（Steve Wynn），被華爾街日報爆料是性侵和性騷擾數十名女性員工的慣犯後，這位川普總統的盟友27日請辭共和黨全國委員會（Republican National Committee, RNC）財務主席職位。 路透社
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