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賭場大亨永利被控性侵 辭共和黨財務主席

2018-01-28 07:45中央社 華盛頓27日綜合外電報導

華爾街日報一天前報導指稱，拉斯維加斯賭場大亨永利（Steve Wynn）被指控是性侵和性騷擾女性員工慣犯，美國總統川普的盟友永利今天請辭共和黨全國委員會財務主席職位。

76歲的永利是永利渡假村集團（Wynn Resorts Ltd）創辦人、董事長兼...
76歲的永利是永利渡假村集團（Wynn Resorts Ltd）創辦人、董事長兼執行長，是賭場渡假事業界顯赫人物，被譽為「拉斯維加斯之父」。 圖／美聯社
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共和黨全國委員會（Republican NationalCommittee, RNC）主席麥丹尼爾（Ronna RomneyMcDaniel）發表聲明說：「今天我接受永利請辭共和黨全國委員會財務主席職位。」

億萬富豪永利稍早前以「十分荒謬」來否認那些指控，並稱那是他的前妻為爭取離婚官司優勢而慫恿煽動的。

直到26日晚上，永利的友人還堅稱，永利將會反擊那些指控並續留RNC職位。結果他卻成為美國境內為性行為不檢指控付出代價的最新一個有權有勢男性。

76歲的永利是永利渡假村集團（Wynn Resorts Ltd）創辦人、董事長兼執行長，是賭場渡假事業界顯赫人物，被譽為「拉斯維加斯之父」，一度是美國總統川普的商業競爭對手。

繼之前試圖維持超黨派立場後，永利於2016年轉而支持川普角逐白宮大位，並捐款給RNC等共和黨單位。他於川普成為美國總統後，出任共和黨全國委員會財務主席。

永利渡假村集團董事會26日表示，它已集會並成立一個全由獨立董事組成的特別委員會，調查華爾街日報報導提及的指控。

華爾街日報的報導稱，它訪談的離職和現任員工指控永利，為女性創造不友善工作環境且經常施壓員工從事性行為。

共和黨川普華爾街

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