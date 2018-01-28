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關於美國總統川普將於30日國情咨文的10件事

2018-01-28 06:02聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普將於30日首度在國會聯席會議發表國情咨文，預計將會談及經濟、貿易、移民、基礎建設等議題；在此之前，華府智庫外交關係協會整理了10個要點，讓民眾更了解國情咨文。

1. 美國憲法要求總統向國會遞交國情咨文，依憲法規定，總統應「不時」向國會報告國情，並將他認為必要和適當的議案提交國會審議。從1934年起，通常在1月發表報告。

2. 故總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）使用「國情咨文」後，「國情咨文」才開始被廣泛使用。在羅斯福之前，雖然憲法出現「國情咨文」，但總統稱這個演講被為「年度國會演講」。

3. 超過一世紀前，國情咨文是以書面方式遞交給國會，而不是在聯席會議發表演講。華盛頓於1790年發表第一次國情咨文，但傑弗遜中斷了親自發表演講的方式。以書面遞交的方式一直持續到1913年，直到威爾遜恢復了演講的作法。自羅斯福開始，總統幾乎是以發表演說方式，而非書面遞交國情咨文。

4. 故總統雷根開始了一項傳統，即不要將總統首次在國會聯席會議發表的演說稱為國情咨文。在雷根之前，其他總統上任不久即發表國情咨文，如甘迺迪在宣誓就任10天後便發表了國情咨文。

雷根之後的總統，包括柯林頓、小布希、歐巴馬、川普，都將上任後第一次在國會聯席會議發表演講簡單稱為演說。

5. 在總統交接期間，國會有時會在幾周內收到總統及總統當選人的年度報告。

6. 有些總統的國情咨文很短，有些則非常、非常長。華盛頓1790年的國情咨文僅1089個字，尼克森1972年發表的國情咨文演說則不到29分鐘。

最長的國情咨文是卡特的33677個字書面報告；柯林頓則是發表過時間最長的國情咨文，2000年他講了一小時28分鐘49秒。

7. 隨著國情咨文的發表方式從書面變成演講，聽眾從議員轉變成全國民眾，文字變得愈來愈簡單。

8. 有兩位總統從未發表過年度報告或國情咨文，因病逝世的哈里森（William Henry Harrison），以及遇刺身亡的加菲爾德（James Garfield），沒有機會發表。

9. 國情咨文的聽眾隨科技發展而不同，柯立芝在1923年發表的國情咨文演說，首度透過廣播播放，杜魯門1947年的演說則首次電視轉播，柯林頓1997年首次透過網路轉播國情咨文演說。

10. 國情咨文中有些具長期影響力的言論，如羅斯福在1941年國情咨文演說闡述了「四項自由」，小布希2002年的國情咨文提出「邪惡軸心」。

美國總統川普將於30日前往國會發表任內首次國情咨文演說。（美聯社）
美國總統川普將於30日前往國會發表任內首次國情咨文演說。（美聯社）
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柯林頓華盛頓川普

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