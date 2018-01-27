美國空軍一號升級 兩台新冰箱要價近7億

2018-01-27 20:00 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國總統專機空軍一號（Air Force One）準備升級，其中光是更換2台冰箱就要價2360萬美元（約新台幣6億8600萬元），以提供機上約2立方公尺的冷凍、冷藏空間。聯合報系資料照片。美聯社 分享 facebook 美國總統專機空軍一號（Air Force One）準備升級，其中光是更換2台冰箱就要價2360萬美元（約新台幣6億8600萬元），以提供機上約2立方公尺的冷凍、冷藏空間。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國空軍去年12月跟波音公司（Boeing）簽署這份合約，替換總統專機上5台冰箱的其中2台。

空軍發言人史堤芬尼克（Ann Stefanek）向CNN表示：「在飛機底艙尾部的冰箱要換掉，那是1990年交機的原廠設備。那些設備依當年技術，設計用來短程儲藏食物。」

她說：「儘管運作正常，但因設備故障增加，導致可靠性下降，尤其在炎熱、潮濕的環境下。設備無法有效發揮儲藏食物的任務需求。」

根據美國國防部合約內容，2360萬美元的費用將包括新冰箱的原型設計、製造和安裝在內的工程支持服務費。

史堤芬尼克告訴CNN：「兩台冰箱和相關的飛機結構修改是專門進行的設計，提供近70立方英尺（約2立方公尺）的溫控貯藏庫，讓機上人員長時間在海外也不必補貨。」

川普競選時曾誇口說會用私人飛機取代空軍一號，還痛批過去的新空軍一號計畫。他2016年12月甚至推文說「成本已然失控」和「取消訂購」。

但就任以來，川普還是像多位前總統一樣搭乘波音公司製造的VC-25型機。