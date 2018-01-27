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川普：若是民主黨執政 股市會掉50%

2018-01-27 06:39世界日報 特派員許惠敏／綜合報導

美國總統川普。 （美聯社）
美國總統川普。 （美聯社）
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川普總統今天在瑞士達沃斯世界經濟論壇演說，一開始就揭櫫他上任後以美國利益為優先的施政，創造高就業、強勁股市，一年為美國人民增加7兆財富。

川普的演說中規中矩，與過往的領袖主題演講，並無太大不同，但在最後的問答階段，川普恢復本性，他說，自己從政後才發現新聞界是何等汙穢和虛假，此言一出，立刻遭到會場Boo聲回應。

他還說，「如果2016是民主黨贏了選舉，我相信股市會掉50%。」

習近平並未參加這次的達沃斯論壇，川普總統成為世界兩大經濟體參會的唯一領袖，川普要向全球傳達什麼信息，受到世界關注。

川普說，美國是目前全球最大經濟體，他上任來不只完成雷根政府以來最大的減稅，也通過艱難的稅改，公司稅從35%降為21%，蘋果最近宣布把2450億海外利得帶回美國，稅改的利益員工均霑，「把你們的投資、資金帶來美國，現在正是時候。因為，我們正在創建一個經濟投資友善環境。」

「美國優先不等於美國孤立」川普說，美國經濟繁榮、科技革新，能讓全球人類過更好的生活。但他也強調，每個國家都得遵守遊戲規則，美國支持公平且互惠的貿易，但有些國家侵犯智財權、關稅補貼等不平等做法。他也重申去年在聯合國大會的發言重點，包括反恐在內的國際事務，每個國家必須負擔公平的責任，讓美國擔負主要開支是不公平的。

「民主黨若執政股市會掉50%。」川普在達沃斯演說自豪經濟施政。 圖／翻拍自福斯新...
「民主黨若執政股市會掉50%。」川普在達沃斯演說自豪經濟施政。 圖／翻拍自福斯新聞
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瑞士川普

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