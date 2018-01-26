歐普拉說沒選舉DNA 支持者將續勸進

2018-01-26 07:07 中央社 華盛頓25日綜合外電報導



美國脫口秀天后歐普拉在專訪中表示自己無意角逐2020年的總統競選。 美聯社 分享 facebook 美國脫口秀天后歐普拉在今天公布的專訪中，澄清有關她可能在2020年競選總統的揣測，表示她缺少「那種DNA」。但擁護者仍不死心，組成團體將招募百萬支持者勸進她角逐大位。

歐普拉（Oprah Winfrey）本月稍早在金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）發表演說，談起最近席捲美國的性騷擾醜聞風暴，打動許多人心，再次引爆有關這位演藝圈億萬富婆有政治野心的揣測，包括可能問鼎白宮總統寶座。

法新社報導，63歲的歐普拉去年底接受時尚雜誌InStyle專訪時，即淡化參選總統的可能性，她表示：「這不適合我。」她又說：「對於自己能做什麼和不能做什麼，我一向自覺很確定和自信。」

哈普拉表示：「因此，（選舉）不是我有興趣的事。我沒有那種DNA。」

不過，將在3月號InStyle刊出的這項訪問是在金球獎典禮前3周進行，目前還不清楚她演說引起的熱烈回應是否可能讓她改變心意。典禮後有報導說，有歐普拉的友人匿名透露，她會「積極思考」2020年參選一事。

歐普拉一直與民主黨關係密切，曾大力協助募款，她對於相關詢問尚未作任何評論。

民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）前年底意外敗給共和黨對手川普（Donald Trump）後，有些民主黨人至今仍餘悸猶存，頗期待下次大選也推出名流候選人扳回一城。

歐普拉的長期事業和生活伴侶葛蘭姆（Stedman Graham）曾告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），如果有足夠的民意支持，「她一定會這麼做」。

路透社報導，在金球獎典禮後，民主黨政治顧問佛林（Cormac Flynn）表示，他接到許多人的電話，說服他支持歐普拉出馬參選，他已成立徵召歐普拉參加2020總統大選的委員會。儘管歐普拉在InStyle的訪問中表示無意參選，他堅持委員會將繼續努力，因為不乏其他政治人物說了不選後又決定出馬的例子。

他說：「我們委員會的宗旨是說服歐普拉重新考慮。」